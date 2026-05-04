Volley A2: confermati Dell'Anna e Marchisio
Linea della continuità per PanBiscò Leonessa
Altamura - lunedì 4 maggio 2026 16.44
La PanBiscò Leonessa Volley ha confermato il primo allenatore Matteo Dell'Anna e il secondo Claudio Marchisio per la stagione 2026-2027 della A2.
Sotto la guida di Dell'Anna, la PanBiscò Leonessa ha centrato l'obiettivo della permanenza alla categoria con ben quattro giornate d'anticipo, vincendo altresì la pool salvezza!
Ma oltre ai punti in classifica, a convincere la dirigenza è stata l'identità data alla squadra. Grazie al lavoro metodico del coach e del suo staff, il collettivo si è amalgamato diventando gruppo solido e compatto, capace di imporre il proprio gioco e di ottenere il rispetto dell'intero panorama pallavolistico, mettendo in difficoltà anche i club più blasonati della categoria.
"𝘓𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢 è 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘦𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘯𝘵𝘦 - ha detto - 𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘈2 𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘢𝘥 𝘢𝘵𝘭𝘦𝘵𝘦, 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧, 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵à 𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘰𝘳 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘵𝘰 𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪, 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘷𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘱𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘱𝘢𝘭𝘭𝘢𝘷𝘰𝘭𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘢𝘭𝘵𝘢𝘮𝘶𝘳𝘢𝘯𝘢. 𝘌𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘶𝘪𝘥𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘗𝘢𝘯𝘣𝘪𝘴𝘤ò è 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘦 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘰𝘳𝘨𝘰𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵à. 𝘚𝘢𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘮𝘢𝘵𝘪 𝘢𝘥 𝘢𝘭𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭'𝘢𝘴𝘵𝘪𝘤𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘱𝘪ù 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘴𝘴𝘰. 𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘤o𝘯 𝘶𝘮𝘪𝘭𝘵à 𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘢𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘥 𝘈𝘭𝘵𝘢𝘮𝘶𝘳𝘢 𝘴𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘦𝘱𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘴𝘪𝘢𝘴𝘪 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘵𝘰𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘰𝘥𝘥𝘪𝘴𝘧𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪. 𝘚𝘦 𝘭'𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘷𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘵𝘶𝘱𝘪𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘮𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘤'è 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘗𝘢𝘯𝘣𝘪𝘴𝘤ò 𝘈𝘭𝘵𝘢𝘮𝘶𝘳𝘢 𝘵𝘳𝘢 𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳𝘪 𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳𝘢𝘳𝘴i 𝘲𝘶𝘰𝘵𝘪𝘥𝘪𝘢𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘪ù 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘨𝘪𝘰𝘴𝘪."
Claudio Marchisio è stimato dall'intero panorama pallavolistico per la sua saggezza e la calma con cui affronta le sfide più accese. La sua presenza in panchina e in palestra garantisce esperienza, serietà e dedizione. Ecco le sue parole: "𝘓'𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘈2 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘗𝘢𝘯𝘣𝘪𝘴𝘤ò 𝘓𝘦𝘰𝘯𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘈𝘭𝘵𝘢𝘮𝘶𝘳𝘢 𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘯𝘦𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵à. L𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘥 𝘰𝘨𝘨𝘪 è 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰𝘵𝘵𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘳𝘪𝘨𝘰𝘳𝘦, 𝘤𝘰𝘯 𝘭'𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘦𝘴𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘤𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘦𝘵𝘪𝘵𝘪𝘷𝘰, 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘪𝘶𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘷𝘢𝘯𝘪 𝘵𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘪. 𝘐𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵'𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘢𝘯𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰, 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢 𝘶𝘯 𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘪𝘷𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘰 𝘦 𝘥𝘢 𝘶𝘯 𝘦𝘲𝘶𝘪𝘭𝘪𝘣𝘳𝘪𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘥𝘦𝘳à 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘪𝘵à, 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰. 𝘙𝘪𝘱𝘰𝘯𝘨𝘰 𝘱𝘪𝘦𝘯𝘢 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘯𝘦𝘭 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘰-𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘵𝘭𝘦𝘵𝘦, 𝘤𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘢𝘱𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘱𝘳𝘦𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘮𝘦𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘢.
