Pane Dop di Altamura
Pane Dop di Altamura
La città

U Puén Nest: festa di comunità per due giorni

Il pane: tra cibo, cultura, incontro tra generazioni

Altamura - domenica 3 maggio 2026 0.57
Altamura si racconta attraverso il pane. Un viaggio tra gusto, cultura e identità. Terza edizione di "U Puén Nest", nel centro storico, oggi e domani (3 e 4 maggio 2026). Si comincia alle 10 in piazza Repubblica.

L'iniziativa del Comune di Altamura, a cura dell'Assessorato al commercio e alle attività produttive, alterna laboratori, mostre, esposizioni, stand e momenti di condivisione. L'Amministrazione Comunale rinnova l'interesse nella collaborazione di questa iniziativa che incontra il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane DOP di Altamura, l'Associazione Panificatori Altamura, le Scuole e diverse realtà territoriali.

Un evento che celebra il prodotto d'eccellenza come simbolo identitario, culturale e comunitario. Nel cuore del centro storico di Altamura, "U Puén nest" trasforma le piazze e le strade in un grande laboratorio fatto di tradizione, sapori e creatività. Tra panificazione, cultura, arte e partecipazione attiva.

Degustazioni, laboratori didattici, installazioni urbane, spettacoli itineranti e momenti di approfondimento culturale raccontano il pane come materia viva: frutto di gesti antichi, saperi condivisi e innovazione contemporanea. Dai laboratori per bambini alle dimostrazioni dei maestri panificatori, dalle performance artistiche agli spettacoli diffusi, l'evento costruisce un percorso che coinvolge tutta la città.

<<"U Puén Nest" è una grande festa di comunità, nel segno dei valori identitari di Altamura. Un evento che unisce le generazioni e che anima il centro storico nei giorni che precedono la festa patronale di Sant'Irene>>, dichiarano il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore alle attività produttive Tommaso Lorusso.
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