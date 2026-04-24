Mercato settimanale in via Manzoni: svolgimento regolare

Domani, nella giornata festiva del 25 aprile, il mercato settimanale in via Manzoni si svolgerà regolarmente.E' stata necessaria una deroga al regolamento comunale che prevede che se il sabato cade in un giorno festivo il mercato si anticipo. Con ordinanza, il sindaco Vitantonio Petronella ha accolto la richiesta della categoria dei commercianti ambulanti, consentendo lo svolgimento del mercato nel suo giorno consueto.La sigla di categoria Casambulanti ha comunicato che i mercati si svolgeranno regolarmente in tutti i Comuni dove sono programmati.