Disinfestazione notturna
Disinfestazione notturna
La città

Stanotte disinfestazione notturna

In questo mese previsti anche interventi di derattizzazione

Altamura - venerdì 5 giugno 2026 9.00
Nell'ambito dei servizi di igiene pubblica, in questo mese si terranno due disinfestazioni notturne, la prima stanotte e la seconda il 19 giugno.

In entrambi i casi, gli interventi riguarderanno le periferie, l'abitato e i giardini, con inizio partire dalle ore 23.30 e svolgimento fino alle ore 5,30. Si rivolgono le consuete raccomandazioni alla cittadinanza: tenere chiuse le finestre; non esporre biancheria e generi alimentari, ecc.

Inoltre in questo mese si terranno il monitoraggio e la derattizzazione sul territorio comunale.
  • Disinfestazione notturna Altamura
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