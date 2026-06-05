Stanotte disinfestazione notturna

Nell'ambito dei servizi di igiene pubblica, in questo mese si terranno due disinfestazioni notturne, la prima stanotte e la seconda il 19 giugno.In entrambi i casi, gli interventi riguarderanno le periferie, l'abitato e i giardini, con inizio partire dalle ore 23.30 e svolgimento fino alle ore 5,30. Si rivolgono le consuete raccomandazioni alla cittadinanza: tenere chiuse le finestre; non esporre biancheria e generi alimentari, ecc.Inoltre in questo mese si terranno il monitoraggio e la derattizzazione sul territorio comunale.