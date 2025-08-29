La città
Stanotte trattamento di disinfestazione
Le consuete raccomandazioni ai cittadini
Altamura - venerdì 29 agosto 2025 09.00
Questa notte, a partire dalle ore 23:30 e fino alle ore 5:30, è previsto un intervento di disinfestazione di insetti e zanzare sul territorio comunale. Gli interventi riguarderanno tutte le zone periferiche (ville e giardini) e a seguire il centro abitato.
Ai cittadini vengono rivolte le consuete raccomandazioni a tenere chiuse le finestre, a non esporre biancheria e a non tenere generi alimentari all'esterno, ecc.
