Buco nella sanità di 350 milioni, in arrivo aumento tasse

Ospedale e sanità

La chiusura del bilancio consolidato d'esercizio 2025 relativo alle Aziende sanitarie, ai Policlinici e agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico pugliesi, in data odierna, rileva un disavanzo della spesa sanitaria pari a 350 milioni, 19 milioni in meno rispetto alle previsioni di fine marzo. La riduzione della perdita deriva dalle attività di revisione dei conti ai fini della chiusura contabile dei bilanci di ciascuna Azienda.La cifra cristallizzata al 30 aprile scaturisce da 361 milioni di perdite complessivo degli Enti sanitari a cui si sottraggono 11 milioni di utile rilevato nel bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata. Nei prossimi giorni il lavoro sarà incentrato sulla definizione delle coperture del deficit per cui la Legge n.311, art 1 comma 174, prevede il termine del 31 maggio.Si riportano di seguito i risultati di esercizio 2025 delle aziende:BAT 2.897,72BA 97.155,37BR -57.638.177,00FG -78.361.494,49LE -46.639.562,77TA -54.065.112,00Policlinico Bari -75.376.511,45Policlinico Riuniti Fg -29.695.497,32Oncologico Ba -9.472.550,34De Bellis Castellana -9.830.156,03Tra le misure necessarie si prospetta un aumento della tassazione regionale. Già iniziata la lotta politica su questo tema, con il centrodestra che chiede un confronto alla maggioranza di governo sulle iniziative che intende portare avanti per coprire il deficit.