Centro storico di Altamura
Centro storico di Altamura
Turismo

Turismo: presentazione dell'Info point digitale

"InsideAltamura" è un assistente digitale intelligente

Altamura - giovedì 30 aprile 2026 9.07 Comunicato Stampa
, alle ore 17:30 nella sala conferenze del Palazzo di Città (sala consiliare) è in programma "Altamura Welcome Lab", l'incontro di presentazione del nuovo Info Point digitale della città di Altamura. L'iniziativa, la cui realizzazione è stata affidata alla società Alchemica Srl, prende il nome di InsideAltamura e introduce un sistema di accoglienza turistica innovativo: un assistente digitale intelligente, accessibile da qualsiasi luogo e dispositivo, attivo 24 ore al giorno e 7 giorni su 7, capace di dialogare con i visitatori in più lingue e di fornire informazioni puntuali su patrimonio storico, eventi, strutture ricettive, esperienze ed itinerari del territorio.

Durante l'incontro verrà presentato il progetto, sarà approfondita l'importanza della collaborazione degli operatori locali per la costruzione della "Knowledge Base" (banca dati) dell'Info Point e verrà mostrato il portale autenticato sviluppato appositamente per la raccolta dati da parte degli operatori turistici. La collaborazione degli operatori locali è decisiva: saranno proprio le strutture ricettive, le attività enogastronomiche, i musei, le associazioni culturali, gli operatori dell'esperienza turistica ecc. a fornire le informazioni sulle proprie attività, sui prodotti tipici, sugli eventi e sulle esperienze proposte.

«Con InsideAltamura - dichiara l'Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili, Dott. Alessandro Ragone - la nostra città si dota di uno strumento che parla la lingua dei viaggiatori di oggi e domani, e che soprattutto restituisce centralità a chi vive e lavora ogni giorno nel turismo e nella cultura di Altamura. Non stiamo costruendo una semplice vetrina digitale: stiamo creando un'infrastruttura informativa condivisa, in cui il Comune garantisce la regia e la qualità dei contenuti, e gli operatori sono protagonisti attivi del racconto che la città offre a chi la visita. L'incontro di presentazione è il primo passo concreto di questo percorso».

«Altamura - sottolinea il Sindaco, Prof. Vitantonio Petronella - è una Città d'Arte con un grande patrimonio. Con questo progetto investiamo in innovazione, accessibilità e accoglienza, ma soprattutto in una visione che mette in rete istituzioni, imprese e associazioni. Solo lavorando insieme possiamo trasformare il turismo da risorsa potenziale in motore reale di sviluppo per il territorio. Invito personalmente tutti gli operatori e gli interessati a partecipare numerosi».
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
30 aprile 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Distretto Salotto: a Santeramo i consigli comunali di Altamura e Matera
30 aprile 2026 Distretto Salotto: a Santeramo i consigli comunali di Altamura e Matera
Xylella: prorogati i termini per le lavorazioni obbligatorie dei terreni
29 aprile 2026 Xylella: prorogati i termini per le lavorazioni obbligatorie dei terreni
In vigore il senso unico in via IV Novembre
29 aprile 2026 In vigore il senso unico in via IV Novembre
Asilo nido comunale: avviso per le iscrizioni
29 aprile 2026 Asilo nido comunale: avviso per le iscrizioni
Grandi eventi, nuovi criteri per assegnare i contributi
28 aprile 2026 Grandi eventi, nuovi criteri per assegnare i contributi
Strade comunali esterne: lavori di manutenzione
28 aprile 2026 Strade comunali esterne: lavori di manutenzione
Vertenza Natuzzi: giorni intensi per uscire dalla crisi
28 aprile 2026 Vertenza Natuzzi: giorni intensi per uscire dalla crisi
Traffico di droga: due arresti ad Altamura
27 aprile 2026 Traffico di droga: due arresti ad Altamura
Soccer: ko a Roma ma ci sono segnali importanti
27 aprile 2026 Soccer: ko a Roma ma ci sono segnali importanti
Liste di attesa: continua la fase dei richiami per anticipare prestazioni
27 aprile 2026 Liste di attesa: continua la fase dei richiami per anticipare prestazioni
Team Altamura, svanito il sogno playoff
26 aprile 2026 Team Altamura, svanito il sogno playoff
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.