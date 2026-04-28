Lavoratori Natuzzi
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Lavoro

Vertenza Natuzzi: giorni intensi per uscire dalla crisi

Situazione difficile. Incontri a Roma e Bari, consiglio comunale a Santeramo

Altamura - martedì 28 aprile 2026 9.26
Giorni intensi per uscire dalla crisi in cui è piombata la vertenza Natuzzi, con l'interruzione del confronto tra azienda e sindacati sul piano industriale.

Oggi, a Roma, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, incontrerà i rappresentanti delle regioni Puglia e Basilicata per discutere della vertenza Natuzzi, ''al fine di coordinare un'azione sinergica delle istituzioni nella gestione della crisi aziendale. L'obiettivo è individuare strumenti di politica industriale e del lavoro capaci di salvaguardare una realtà storica e strategica come Natuzzi, rendere sostenibile il percorso di reshoring (rientro delle produzioni dall'estero) e accompagnare un piano di rilancio condiviso anche attraverso l'utilizzo mirato degli ammortizzatori sociali.

Domani, a Bari, le due Regioni hanno convocato un incontro interregionale con il coinvolgimento dei sindaci dei territori interessati, delle organizzazioni di categoria e sindacali, sul distretto del mobile imbottito e dell'arredo. Sono 611 le aziende nelle due regioni, con una forza lavoro di 9240 persone di cui 1755 sono lavoratori Natuzzi.

Il 30 aprile, alle ore 10.00, a Santeramo, nel teatro "Il saltimbanco" dell'Istituto salesiano, si terrà un consiglio comunale congiunto con Altamura e Matera. Il tema: Vertenza Natuzzi: iniziative urgenti a tutela dell'economia locale, dell'occupazione e della coesione sociale.
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