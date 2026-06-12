Prevenzione incendi ad Altamura, obblighi di pulizia dei terreni

Con decreto del presidente della Regione Puglia del 25 maggio 2026, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 01.06.2026, è stato decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2026, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026.In attuazione del decreto, con ordinanza del Sindaco di Altamura si dispone che i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del territorio comunale, procedano ad horas agli interventi di pulizia anche al fine di prevenire gli incendi. Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi. Inoltre tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, di chiamare immediatamente i numeri telefonici, riferendo ogni utile informazione per una corretta e tempestiva localizzazione dell'evento:112 numero unico di emergenza europeo1515 Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare115 Vigili del Fuoco Bari080/3106001 Vigili del Fuoco Distaccamento di Altamura080/3141014 Servizio di Protezione Civile - Comando Polizia Locale Altamura.