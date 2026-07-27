Strada Grotta formica
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La città

Viabilità esterna, stanziati due milioni di euro

Un programma di manutenzione straordinaria

Altamura - lunedì 27 luglio 2026 17.32
Le strade comunali esterne ad Altamura costituiscono una rete molta estesa, stimata in circa 450 chilometri, che è importante per il collegamento tra il centro abitato, le aree agricole, le attività produttive, le masserie e gli insediamenti diffusi in tutto il territorio comunale.

Attualmente si sta procedendo con la manutenzione ordinaria, per i ripristini della funzionalità, ma le segnalazioni di dissesti superficiali, avvallamenti e buche sono costanti e tutto ciò incide negativamente sulle condizioni di sicurezza e regolarità della circolazione dei veicoli. Pertanto è necessario intervenire con frequenza per interventi di manutenzione con l'impiego di misto granulare stabilizzato. Il ripristino ha carattere temporaneo.

Per questa ragione l'Amministrazione ha avviato un programma di manutenzione straordinaria della viabilità comunale esterna, finalizzato al rifacimento dei tratti maggiormente dissestati, utilizzando soluzioni tecniche più efficienti, durature e sostenibili sotto il profilo economico e gestionale. Nell'ultima riunione della giunta comunale, è stato varato un primo stanziamento di 2 milioni di euro per intervenire su numerose strade comunali esterne, nei tratti in cui è maggiore la necessità di manutenzione. "L'Amministrazione comunale - dichiarano il sindaco Vitantonio Petronella e l'assessore ai lavori pubblici Michele Mirgaldi - ritiene indispensabile un programma di manutenzione straordinaria, in aggiunta a quella ordinaria dei ripristini stradali. La rete viaria esterna è al servizio di tanti concittadini ed ha funzioni preziose di collegamento. Per questa ragione intendiamo garantire nel medio e lungo periodo il miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione, della funzionalità della rete viaria e della qualità del servizio reso alla collettività".
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