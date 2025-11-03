Strada dissestata
Strada dissestata
Palazzo di città

Strade dissestate e allagate, pubblicata la gara per la sistemazione

Nella zona di via Pompei

Altamura - lunedì 3 novembre 2025 19.07
Il Comune ha pubblicato la gara per l'affidamento dei lavori di completamento della viabilità ricadente in zona CR compresa tra Via Sant'Agnese, via San Valentino, Via Pietro Colletta e Via Pompei. L'opera pubblica, inserita nel Piano triennale 2024-2026, consiste nella realizzazione delle urbanizzazioni primarie (acqua, fogna e illuminazione pubblica) laddove mancanti. Nell'area interessata sono comprese anche via San Claudio e via San Salvatore.

Il quadro economico sviluppa complessivamente 1.700.000 euro. La previsione iniziale di 700.000 euro è stata incrementata dall'Amministrazione comunale nel 2024 per la necessità di integrare la progettazione esecutiva con la realizzazione di fogna bianca mediante sistemi di raccolta di acque piovane in vasche di accumulo e dispersione in pozzi anidri. Il totale dei lavori a base di gara è di 1.258.973,28 euro. Il termine per presentare le istanze è il 10 novembre prossimo.

"L'Amministrazione comunale - riporta un comunicato - sottolinea che si tratta di un'opera pubblica che è attesa dai residenti da più di 20 anni per migliorare definitivamente le condizioni di vivibilità dell'area, attualmente soggetta ad allagamenti; inoltre servirà a dare un'organica sistemazione con il completamento delle opere di infrastrutturazione esistenti".

Tra le strade interessate c'è via San Salvatore. Su segnalazione dei cittadini, della situazione di questa via Altamuralife ha scritto nella rubrica Ireport. Nella notizia i cittadini riportano i problemi esistenti quali "mancanza totale di asfalto per l'intero quartiere; buche diventati crateri che causano danni alle autovetture al passaggio oltre a riempirsi d'acqua con le piogge rendendo tutto scivoloso e quindi pericoloso per il passaggio pedonale; in situazioni di vento si solleva molta polvere nel quartiere che si accumula lungo i viali e sui nostri balconi, rendendoli praticamente invivibili soprattutto durante la stagione estiva; polvere, pozze d'acque che causano anche problemi a livello igienico-sanitario; assenza di parcheggi lungo i bordi stradali e durante le piogge impossibilità di attraversamento pedonale da un marciapiede ad un altro; allagamento delle autorimesse per assenza di una adeguata pendenza".
  • Manutezione strade
Altri contenuti a tema
Manutenzione di strade cittadine La città Manutenzione di strade cittadine Interventi in corso su diverse vie
Manutenzione delle strade urbane ed esterne La città Manutenzione delle strade urbane ed esterne Investito un milione di euro per le sistemazioni
Approvato un progetto per completare alcune strade La città Approvato un progetto per completare alcune strade Fra via Pompei e via Colletta
Lavori in corso per varie sistemazioni stradali La città Lavori in corso per varie sistemazioni stradali Appalto di quasi un milione di euro: elenco vie interessate
Tre milioni di euro per manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi Tre milioni di euro per manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi Ecco alcune delle vie interessate
Sistemazioni stradali, lavori in corso in via dei Mille La città Sistemazioni stradali, lavori in corso in via dei Mille Strada chiusa al traffico. Da domani anche in via Maggio 1648
Pericolo incendi e sicurezza, taglio dell'erba su strade provinciali Territorio Pericolo incendi e sicurezza, taglio dell'erba su strade provinciali Priorità alla viabilità murgiana
12 Manutenzione delle strade, ecco l'elenco delle vie Manutenzione delle strade, ecco l'elenco delle vie Per i lavori di rifacimento del Comune
Volley: suona campanello allarme per l’Altamura
3 novembre 2025 Volley: suona campanello allarme per l’Altamura
Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano
2 novembre 2025 Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano
Cento assunzioni di OSS nella Asl Bari
2 novembre 2025 Cento assunzioni di OSS nella Asl Bari
Team Altamura ferma il Cosenza, buon pari in casa
1 novembre 2025 Team Altamura ferma il Cosenza, buon pari in casa
Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite
1 novembre 2025 Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite
Cattedrale chiusa per due settimane
31 ottobre 2025 Cattedrale chiusa per due settimane
9
Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore
31 ottobre 2025 Ruba soldi in un supermercato, arrestato giovane rapinatore
Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb
31 ottobre 2025 Soccer Altamura cerca l'impresa contro la capolista Cmb
Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti
30 ottobre 2025 Altamura: incidente sulla statale 99, due feriti
Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta
30 ottobre 2025 Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta
Tensioni nella maggioranza, salta un assessorato
30 ottobre 2025 Tensioni nella maggioranza, salta un assessorato
Assistenza specialistica a scuola, dal 3 novembre stop ai disagi
29 ottobre 2025 Assistenza specialistica a scuola, dal 3 novembre stop ai disagi
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.