Palazzo di città
Strade dissestate e allagate, pubblicata la gara per la sistemazione
Nella zona di via Pompei
Altamura - lunedì 3 novembre 2025 19.07
Il Comune ha pubblicato la gara per l'affidamento dei lavori di completamento della viabilità ricadente in zona CR compresa tra Via Sant'Agnese, via San Valentino, Via Pietro Colletta e Via Pompei. L'opera pubblica, inserita nel Piano triennale 2024-2026, consiste nella realizzazione delle urbanizzazioni primarie (acqua, fogna e illuminazione pubblica) laddove mancanti. Nell'area interessata sono comprese anche via San Claudio e via San Salvatore.
Il quadro economico sviluppa complessivamente 1.700.000 euro. La previsione iniziale di 700.000 euro è stata incrementata dall'Amministrazione comunale nel 2024 per la necessità di integrare la progettazione esecutiva con la realizzazione di fogna bianca mediante sistemi di raccolta di acque piovane in vasche di accumulo e dispersione in pozzi anidri. Il totale dei lavori a base di gara è di 1.258.973,28 euro. Il termine per presentare le istanze è il 10 novembre prossimo.
"L'Amministrazione comunale - riporta un comunicato - sottolinea che si tratta di un'opera pubblica che è attesa dai residenti da più di 20 anni per migliorare definitivamente le condizioni di vivibilità dell'area, attualmente soggetta ad allagamenti; inoltre servirà a dare un'organica sistemazione con il completamento delle opere di infrastrutturazione esistenti".
Tra le strade interessate c'è via San Salvatore. Su segnalazione dei cittadini, della situazione di questa via Altamuralife ha scritto nella rubrica Ireport. Nella notizia i cittadini riportano i problemi esistenti quali "mancanza totale di asfalto per l'intero quartiere; buche diventati crateri che causano danni alle autovetture al passaggio oltre a riempirsi d'acqua con le piogge rendendo tutto scivoloso e quindi pericoloso per il passaggio pedonale; in situazioni di vento si solleva molta polvere nel quartiere che si accumula lungo i viali e sui nostri balconi, rendendoli praticamente invivibili soprattutto durante la stagione estiva; polvere, pozze d'acque che causano anche problemi a livello igienico-sanitario; assenza di parcheggi lungo i bordi stradali e durante le piogge impossibilità di attraversamento pedonale da un marciapiede ad un altro; allagamento delle autorimesse per assenza di una adeguata pendenza".
