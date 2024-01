"Questa strada è un disastro, intervenire subito"

Per la nostra rubrica I-Report, con le segnalazioni dei nostri lettori sui problemi della vita quotidiana, in questa puntata un residente segnala la situazione insostenibile di via San Salvatore, nei pressi di via Pietro Colletta. E chiede l'intervento del Comune. Una situazione che dura da anni, finora senza risposte."Voglio denunciare - dice - le condizioni di viabilità ed igienico-sanitarie in cui sono costretti a vivere i residenti di via San Salvatore ad Altamura". Finora interventi risolutivi della pubblica amministrazione non ci sono stati."I problemi sono:- mancanza totale di asfalto per l'intero quartiere;- buche diventati crateri che causano danni alle autovetture al passaggio oltre a riempirsi d'acqua con le piogge rendendo tutto scivoloso e quindi pericoloso per il passaggio pedonale;- in situazioni di vento si solleva molta polvere nel quartiere che si accumula lungo i viali e sui nostri balconi, rendendoli praticamente invivibili soprattutto durante la stagione estiva;- polvere, pozze d'acque che causano anche problemi a livello igienico-sanitario;- assenza di parcheggi lungo i bordi stradali e durante le piogge impossibilità di attraversamento pedonale da un marciapiede ad un altro;- allagamento delle autorimesse per assenza di una adeguata pendenza.Le foto parlano chiaro. Ma c'è anche il problema della polvere. Segnala ancora il lettore: "Siamo costretti regolarmente a raccogliere una grande quantità di polvere sulle nostre verande e viali. Una situazione indicibile e vergognosa soprattutto perché si tratta di un quartiere praticamente fatto di nuove costruzioni".Una situazione che non riguarda solo via San Salvatore ma, sempre a ridosso di via Colletta, è comune a diverse altre vie quali via Terni, via Spello, via Spoleto, via San Marino, ecc. Anche in questo caso si attendono risposte da anni, anzi decenni. E sono identiche le contestazioni.