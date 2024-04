Ferrovie: nuovi investimenti a Matera e Altamura per sviluppo traffico merci

Firmato ieri da Regione Puglia, Regione Basilicata, Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Matera e Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS), il Protocollo d'intesa per lo sviluppo del traffico merci nell'area industriale di Jesce (Matera). Il protocollo d'intesa prevede il progetto di un nuovo hub intermodale nell'area industriale ubicata al confine tra le due regioni (tra Matera, Altamura e Santeramo), il ripristino del raccordo ferroviario con la stazione di Casal Sabini ad Altamura (tramite una bretella lunga circa 6 km) e l'adeguamento tecnologico della tratta ferroviaria Casal Sabini – Gioia del Colle, lunga circa 25 km e oggi chiusa al traffico ferroviario dei treni merci.Con l'accordo, valido un anno e rinnovabile, RFI si impegna a svolgere il ruolo di soggetto attuatore degli interventi, Regione Puglia e Regione Basilicata a reperire le risorse necessarie e il Consorzio ASI Matera a sottoscrivere un contratto di raccordo con RFI, una volta realizzato il collegamento con la stazione di Casal Sabini.La finalità del Protocollo d'intesa è quella di porre le basi per lo sviluppo del traffico merci su ferro nell'area industriale di Matera creando un collegamento con l'infrastruttura ferrovia nazionale (con il raccordo ad Altamura, sulla linea ora dismessa per Gioia del Colle) in un'ottica di sviluppo sostenibile della mobilità delle merci e in linea con gli obiettivi di transizione ecologica.Questa nuova prospettiva si basa sul rilancio dell'area industriale interregionale, soprattutto dopo il rilancio della Ferrosud dopo l'acquisizione da parte di MerMec.