Premio Giovanni Carlucci, concorso per le scuole

Dopo uno stop iniziato nel 2020, con la pandemia, ad Altamura è stato riproposto il Premio Giovanni Carlucci, a cura della onlus dedicato al ragazzo altamurano prematuramente scomparso. Iniziativa voluta e portata avanti dai genitori Pasquale Carlucci e Rossella Debernardis.Un concorso di poesia che ha già visto le selezioni nelle scuole secondarie di primo grado, tra i ragazzi e le ragazze che hanno più o meno l'età che aveva Giovanni (12 anni) nel 2013. La storia di Giovanni è rimasta nel cuore e nei pensieri di tutti gli altamurani diventando una bellissima pagina di vita vera e di esempi positivi. Sono stati selezionati i finalisti che saranno presenti domani (30 aprile) sul palco del Teatro Mercadante per la serata finale in programma a partire dalle ore 20.30. (info al botteghino 080.3101222. Oltre alla poesia, sono previste anche esibizioni teatrali e musicali.Ospite della serata lo scrittore e poeta Michele Caccamo che ha scritto il libro "L'alfabeto inutile - Monologo per un hikikomori". Libro che stasera, alle ore 19.00, in Feltrinelli Point, viene presentato in una conversazione tra l'autore e i giornalisti Lucia Calia e Michele Cannito. Dal giapponese, "chi resta in disparte", questo termine viene utilizzato per indicare un problema della società dell'iper-comunicazione in cui molti ragazzi decidono di non avere una vita sociale e di vivere al chiuso della loro camera di casa.