Via IV Novembre - via La Carrera
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La città

In vigore il senso unico in via IV Novembre

Modificata la disciplina stradale anche in via Matera e via Colletta

Altamura - mercoledì 29 aprile 2026 15.10
E' in vigore da oggi la nuova regolamentazione viaria in via IV Novembre (senso unico nel tratto fra via Bari e via La Carrera, direzione di marcia in direzione via La Carrera), con adeguamento della segnaletica e della circolazione dei veicoli anche nelle traverse laterali. Lo ha reso noto il Comune, evidenziandos che "la modifica si è resa necessaria per snellire il traffico veicolare che in alcune fasce orarie intasava le strade della zona e che potrà distribuirsi su altre vie. Si invita la cittadinanza a osservare la nuova segnaletica stradale, confidando nella consueta collaborazione".

Il senso unico in via IV Novembre è inserito in una serie di nuove regolamentazioni viarie che sono in corso con l'installazione di nuova segnaletica. Tra le varie modifiche della disciplina stradale, la più importante riguarderà via Matera dove viene istituito il senso unico nel tratto tra piazza Zanardelli e via Brescia, con senso di marcia consentito in direzione centro. È noto che in diverse fasce orarie della giornata la strada è congestionata perché c'è il traffico diretto alle scuole, alle attività commerciali, ecc.; senza dimenticare altri fattori, quali la posizione centrale, la fermata di bus turistici e così via. Per questa ragione è necessario snellire il traffico. Con lo stesso provvedimento, in parallelo, per distribuire i flussi di veicoli, è stato istituito il senso unico in via Pietro Colletta nel tratto compreso fra via Trapani e via Sant'Agnese (provenienza piazza Zanardelli e senso di marcia verso periferia). Il senso unico in via Matera e in via Colletta entreranno in vigore dopo il completamento della segnaletica che per ora è coperta.
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