Testimoni di Geova, “Felici per sempre”
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Testimoni di Geova, “Felici per sempre”

Parte la serie dei tre convegni in programma presso la Fiera del Levante a Bari

Altamura - venerdì 12 giugno 2026 12.33
Anche quest'anno i Testimoni di Geova si riuniscono a Bari alla Fiera del Levante, per celebrare i propri congressi. Tre momenti aggregativi che ospiteranno oltre 20mila persone con un grande impatto anche sulla città.

Numerosi i volontari che si sono impegnati per rendere accoglienti i luoghi che ospiteranno i tre appuntamenti in programma a partire da oggi 12 giugno, nei prossimi week end.

Ascoltiamo ai nostri microfoni alcune testimonianze dei protagonisti dell'evento.
  • Testimoni di Geova
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