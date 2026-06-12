Religioni
Testimoni di Geova, “Felici per sempre”
Parte la serie dei tre convegni in programma presso la Fiera del Levante a Bari
Altamura - venerdì 12 giugno 2026 12.33
Anche quest'anno i Testimoni di Geova si riuniscono a Bari alla Fiera del Levante, per celebrare i propri congressi. Tre momenti aggregativi che ospiteranno oltre 20mila persone con un grande impatto anche sulla città.
Numerosi i volontari che si sono impegnati per rendere accoglienti i luoghi che ospiteranno i tre appuntamenti in programma a partire da oggi 12 giugno, nei prossimi week end.
Ascoltiamo ai nostri microfoni alcune testimonianze dei protagonisti dell'evento.
Numerosi i volontari che si sono impegnati per rendere accoglienti i luoghi che ospiteranno i tre appuntamenti in programma a partire da oggi 12 giugno, nei prossimi week end.
Ascoltiamo ai nostri microfoni alcune testimonianze dei protagonisti dell'evento.