Oggi, sabato 12 aprile, in tutto il mondo i Testimoni di Geova celebrano la commemorazione della morte di Cristo.Scheda informativa.Quanto dura il programma?Durerà circa un'ora.Ci saranno collette?No. I Testimoni di Geova non fanno mai collette alle loro riunioni.Quale è il programma della Commemorazione?La riunione inizia e finisce con un cantico e con una preghiera pronunciata da un ministro dei Testimoni di Geova. La Commemorazione consiste in un discorso che mette in risalto l'importanza della morte di Gesù e spiega come possiamo trarre beneficio da ciò che Dio e Cristo hanno fatto per noi.La Commemorazione celebrata dai Testimoni di Geova coincide con quella della Pasqua?No. Mentre la Pasqua è la celebrazione della risurrezione di Gesù, la Commemorazione è una cerimonia solenne in cui si ricorda la morte di Gesù. Questo è in armonia con il comando che Gesù diede ai suoi più stretti discepoli: "Continuate a fare questo in mio ricordo" (Luca 22:19). I Testimoni di Geova celebrano la Commemorazione ogni anno nell'anniversario della morte di Gesù secondo il calendario lunare biblico. Gesù istituì questa cerimonia il 14 nisan del 33 E.V. dopo il tramonto. I Testimoni di Geova continuano a celebrare la Commemorazione in questa data ogni anno, seguendo l'usanza dei primi cristiani. Determiniamo la data in cui cade il 14 nisan di ogni anno usando lo stesso metodo usato al tempo di Gesù, anziché applicare il metodo usato per il moderno calendario ebraico.Chi sono i Testimoni di Geova?Sono una confessione religiosa cristiana i cui fedeli adorano Geova (che è il nome di Dio) e promuovono attivamente l'istruzione biblica attraverso vari metodi di evangelizzazione. L'obiettivo principale della loro opera di istruzione biblica è quello di parlare della buona notizia del Regno, o governo, di Dio (Matteo 24:14). Il nome li distingue dalle altre religioni, riferendosi non solo a chi rappresentano, ma anche all'opera di predicazione che svolgono come volontari nel nome di Dio.Dati e informazioni• I Testimoni di Geova sono attivi in 240 paesi in tutto il mondo.• Presenti alla Commemorazione in tutto il mondo nel 2024: 21.119.442.• Numero di congregazioni in tutto il mondo nel 2024: 118.767.