Strade comunali esterne: lavori di manutenzione

Sono in corso lavori di manutenzione sulle strade comunali esterne (Sce). Una viabilità molto estesa, considerando che Altamura è il Comune più grande di tutta l'area metropolitana di Bari e il terzo in tutta la Puglia. Le strade sono tante. Il piano attuato dal Comune prevede interventi su circa 40 strade. Per questo è stato redatto questo articolato piano di interventi. Altre strade potranno essere aggiunte in corso d'opera, in base alle necessità.Inoltre, per quanto riguarda la Sce 61 Grotta Formica il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità un provvedimento necessario per proseguire con la progettazione definitiva. Approvata, infatti, la variante urbanistica. Il progetto prevede un investimento di 1.250.000 euro per sistemare la percorribilità e servire le numerose residenze che sono distribuite lungo questa strada.