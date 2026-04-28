Strada Grotta formica
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La città

Strade comunali esterne: lavori di manutenzione

Approvato progetto per Grotta formica

Altamura - martedì 28 aprile 2026 18.41
Sono in corso lavori di manutenzione sulle strade comunali esterne (Sce). Una viabilità molto estesa, considerando che Altamura è il Comune più grande di tutta l'area metropolitana di Bari e il terzo in tutta la Puglia. Le strade sono tante. Il piano attuato dal Comune prevede interventi su circa 40 strade. Per questo è stato redatto questo articolato piano di interventi. Altre strade potranno essere aggiunte in corso d'opera, in base alle necessità.

Inoltre, per quanto riguarda la Sce 61 Grotta Formica il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità un provvedimento necessario per proseguire con la progettazione definitiva. Approvata, infatti, la variante urbanistica. Il progetto prevede un investimento di 1.250.000 euro per sistemare la percorribilità e servire le numerose residenze che sono distribuite lungo questa strada.

Ben quattro anni fa, su segnalazione di una lettrice, abbiamo sottoposto all'attenzione pubblica il problema di Grotta Formica.


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