Social Video 5 minuti La scuola insegna a fare impresa

Una intuizione per proiettare i cittadini di domani nel mondo dell'imprenditoria, attraverso azioni concrete e un percorso formativo che gli insegni a fare impresa.Il secondo circolo didattico di Altamura guidato dalla dirigente Emma Lorusso ha di fatto incarnato i concetti espressi dalle Linee guida per l'Educazione civica 2024 che individuano nello spirito di iniziativa e nell'imprenditorialità competenze fondamentali per la formazione dei cittadini di domani.Da qui l'idea di realizzare un progetto che avvicinasse fattivamente i giovani alunni al mondo imprenditoriale, utilizzando la metodologia dell'impresa simulata già nella scuola primaria, adattandola attraverso un approccio ludico e laboratoriale. Quasi un azzardo che però ha pagato.Il percorso formativo realizzato grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale 2021-2027, si è concluso lo scorso fine settimana con la visita ad una delle realtà produttiva storica della città, il biscottificio Di Gesù.Per saperne di più e per illustrarci l'iniziativa, abbiamo raggiunto con i microfoni di Altamuralife, la dirigente Lorusso ed il titolare dell'azienda altamurana Giuseppe Di Gesù.