La scuola insegna a fare impresa
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La scuola insegna a fare impresa

Interessante iniziativa del 2° C.D. Garibaldi

Altamura - lunedì 8 giugno 2026 12.30
Una intuizione per proiettare i cittadini di domani nel mondo dell'imprenditoria, attraverso azioni concrete e un percorso formativo che gli insegni a fare impresa.

Il secondo circolo didattico di Altamura guidato dalla dirigente Emma Lorusso ha di fatto incarnato i concetti espressi dalle Linee guida per l'Educazione civica 2024 che individuano nello spirito di iniziativa e nell'imprenditorialità competenze fondamentali per la formazione dei cittadini di domani.

Da qui l'idea di realizzare un progetto che avvicinasse fattivamente i giovani alunni al mondo imprenditoriale, utilizzando la metodologia dell'impresa simulata già nella scuola primaria, adattandola attraverso un approccio ludico e laboratoriale. Quasi un azzardo che però ha pagato.

Il percorso formativo realizzato grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale 2021-2027, si è concluso lo scorso fine settimana con la visita ad una delle realtà produttiva storica della città, il biscottificio Di Gesù.

Per saperne di più e per illustrarci l'iniziativa, abbiamo raggiunto con i microfoni di Altamuralife, la dirigente Lorusso ed il titolare dell'azienda altamurana Giuseppe Di Gesù.
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