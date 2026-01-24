9 foto Scegli il tuo futuro con l’I.P. “De Nora – Lorusso”

L'Istituto Professionale "De Nora – Lorusso" è una scuola che unisce studio, pratica e innovazione, pensata per accompagnare gli studenti nella scoperta delle proprie attitudini e nella costruzione di un progetto di vita e di lavoro concreto. Il percorso di studi prevede un biennio comune, utile per rafforzare le competenze di base, seguito da un triennio di indirizzo in cui lo studente sviluppa conoscenze e abilità specifiche attraverso laboratori, attività pratiche e stage. Le discipline comuni (italiano, matematica, inglese, scienze integrate, scienze giuridiche, informatica, scienze motorie e religione) sono affiancate da materie professionalizzanti fin dal primo anno.Gli indirizzi di studio:È l'indirizzo ideale per chi ama la cucina, l'accoglienza e il mondo del turismo.Offre quattro settori:• Enogastronomi,• Arte Bianca e prodotti da forno e dolciari,• Servizi di sala e di vendita,• Accoglienza turistica.Gli studenti apprendono in nuovi laboratori attrezzati e acquisiscono competenze spendibili nel settore ristorativo, alberghiero con particolare attenzione alle eccellenze del territorio. La curvatura in Arte Bianca prepara tecnici specializzati nella produzione e valorizzazione dei prodotti da forno, con competenze su impianti, processi produttivi e controllo qualità.È rivolto a chi è interessato alla tecnologia e al funzionamento degli impianti. Il percorso forma tecnici capaci di installare, manutenere e controllare impianti civili e industriali, nel rispetto delle normative di sicurezza, preparando a un rapido inserimento nel mondo del lavoro.Indicato per chi desidera lavorare a contatto con le persone e prendersi cura degli altri. Il percorso sviluppa competenze in ambito sociale e sanitario, con sbocchi nei servizi socio-sanitari, assistenziali e educativi, promuovendo inclusione, benessere e responsabilità sociale. Accanto alle materie di base, il percorso include discipline come scienze umane e sociali, psicologia, igiene e cultura medico sanitaria, diritto sociosanitario, tecnologie informatiche e metodologie operative.Il "De Nora – Lorusso" è una scuola moderna e orientata al lavoro che investe in laboratori innovativi e metodologie didattiche attive. Grazie ai progetti PNRR svolti: (Classroom, Labs, Laboratori Green, STEM, Contrasto alla dispersione scolastica e Formazione del personale scolastico per la transizione digitale) l'istituto ha consolidato un ambiente di apprendimento moderno e inclusivo, capace di coniugare l'innovazione tecnologica con una didattica centrata sulle competenze del futuro. Grande importanza è data ai percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL), con esperienze in azienda e stage anche all'estero, per aiutare gli studenti a conoscere il mondo del lavoro e fare scelte consapevoli.Scegliere l'I.P. "De Nora – Lorusso" significa entrare in una scuola aperta, inclusiva e concreta, che valorizza i talenti di ciascuno e offre reali opportunità di crescita personale e professionale.