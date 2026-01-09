Secondo Circolo Didattico “Garibaldi”
Secondo Circolo Didattico “Garibaldi” : Un invito a partecipare agli Open Day e a visitare la scuola per conoscere l'offerta formativa

Data: Sabato 10 Gennaio 2026 ore 9:00 - 12.00

Altamura - venerdì 9 gennaio 2026 10.27
Una scuola che cambia, innova e rafforza il dialogo con le famiglie e il territorio. Ne parliamo con la Dirigente Scolastica, dottoressa Emmanuela Lorusso, da pochi mesi alla guida del Secondo Circolo Didattico "Garibaldi" di Altamura. La sua visione di scuola prevede nuovi percorsi didattici, metodologie innovative, attenzione alle competenze emotive e ai bisogni formativi di ogni bambino. Un progetto educativo moderno, condiviso da una comunità scolastica dinamica e competente. Per questo il Circolo Garibaldi apre le porte alle famiglie: un invito a partecipare agli Open Day e a visitare la scuola per conoscere l'offerta formativa, incontrare la Dirigente scolastica, il suo staff e i docenti e scoprire un'idea di scuola capace di guardare al futuro.

Plesso Aldo Moro (primaria) - Plesso Via Ofanto ( infanzia)

Data: Sabato 17 Gennaio 2026 ore 9:00 - ore 12:00
Plesso Garibaldi ( Primaria )
Plessi Montessori e G.B. castelli ( infanzia)
