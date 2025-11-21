Giandomenico Marroccoli, candidato al consiglio regionale in Forza Italia
Giandomenico Marroccoli, candidato al consiglio regionale in Forza Italia
Pubbliredazionale

Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia”

Spazio autogestito a pagamento

Altamura - venerdì 21 novembre 2025 10.29
Giandomenico Marroccoli, candidato alle elezioni regionali in Forza Italia, rivolge l'ultimo appello al voto ai cittadini di Altamura.

Marroccoli sottolinea che la città non può più permettersi di perdere occasioni. "Per sbloccare il potenziale di Altamura, serve una rappresentanza forte e competente. Non possiamo permetterci di restare in disparte. In questi anni, abbiamo visto troppe occasioni mancate, troppi progetti bloccati. È giunto il momento di cambiare passo con determinazione e concretezza"

L'appello finale è diretto: "Chiedo a tutti voi un voto di fiducia per il cambiamento e la crescita. Votate Forza Italia, scrivete Marroccoli. Assicurate ad Altamura il futuro che merita. Solo così la nostra città avrà la rappresentanza forte e autorevole di cui ha disperato bisogno. Andiamo tutti a votare!"
  • Elezioni regionali
  • pubbliredazionale
Altri contenuti a tema
Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza Weaving Connections: Intrecciare idee, esperienze e visioni per creare insieme bellezza Un evento in programma alla Masseria Calderoni Martini
L’interior designer gravinese Saverio Lavolpe vince l’Archiproducts Design Award con il divano “Nube” L’interior designer gravinese Saverio Lavolpe vince l’Archiproducts Design Award con il divano “Nube” Il modello premiato nella categoria Furniture alla ADA Night 2025
Elezioni regionali, lunedì Giorgia Meloni a Bari Elezioni Elezioni regionali, lunedì Giorgia Meloni a Bari Pubblicata la scheda elettorale
Elezioni regionali: quattro i candidati alla Presidenza Politica Elezioni regionali: quattro i candidati alla Presidenza Una decina da Altamura gli aspiranti al Consiglio regionale
“SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini “SogniAMO”: l’Open Day da non perdere a Calderoni Martini La storica masseria Calderoni Martini apre le sue porte ai futuri sposi
Elezioni regionali: avviso per gli scrutatori Palazzo di città Elezioni regionali: avviso per gli scrutatori Si possono presentare le manifestazioni di disponibilità
Elezioni regionali in Puglia: si vota il 23 e il 24 novembre 2025 Politica Elezioni regionali in Puglia: si vota il 23 e il 24 novembre 2025 Per eleggere nuovo presidente e 50 consiglieri
Competenze tecnologiche e carriere stabili Competenze tecnologiche e carriere stabili L’ITS Cuccovillo punta sui giovani diplomati anche ad Altamura
Volley A2: obiettivo quinto posto
20 novembre 2025 Volley A2: obiettivo quinto posto
Istituito un registro regionale per i trasporti sanitari secondari
20 novembre 2025 Istituito un registro regionale per i trasporti sanitari secondari
Operazione contro furti di auto e riciclaggio di ricambi in provincia di Bari
20 novembre 2025 Operazione contro furti di auto e riciclaggio di ricambi in provincia di Bari
Sostegno alle rassegne e ai premi del settore cinema
19 novembre 2025 Sostegno alle rassegne e ai premi del settore cinema
Giochi Milano Cortina: passaggio della fiamma olimpica a Matera e Altamura
19 novembre 2025 Giochi Milano Cortina: passaggio della fiamma olimpica a Matera e Altamura
Alla scoperta delle querce della Foresta Mercadante
19 novembre 2025 Alla scoperta delle querce della Foresta Mercadante
Giandomenico Marroccoli, candidato al consiglio regionale in Forza Italia
18 novembre 2025 Giandomenico Marroccoli, candidato al consiglio regionale in Forza Italia
Appello urgente per salvare l'agricoltura pugliese
18 novembre 2025 Appello urgente per salvare l'agricoltura pugliese
Contributi per l'assistenza scolastica
18 novembre 2025 Contributi per l'assistenza scolastica
Volley: finisce di nuovo al tie-break ma stavolta è una sconfitta
17 novembre 2025 Volley: finisce di nuovo al tie-break ma stavolta è una sconfitta
Settimana delle scarpette rosse: incontro della Fidapa
17 novembre 2025 Settimana delle scarpette rosse: incontro della Fidapa
Soccer maschile: sconfitta in casa
17 novembre 2025 Soccer maschile: sconfitta in casa
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.