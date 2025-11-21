Social Video 2 minuti Marroccoli: “Con me un altamurano in Regione Puglia”

Giandomenico Marroccoli, candidato alle elezioni regionali in Forza Italia, rivolge l'ultimo appello al voto ai cittadini di Altamura.Marroccoli sottolinea che la città non può più permettersi di perdere occasioni. "Per sbloccare il potenziale di Altamura, serve una rappresentanza forte e competente. Non possiamo permetterci di restare in disparte. In questi anni, abbiamo visto troppe occasioni mancate, troppi progetti bloccati. È giunto il momento di cambiare passo con determinazione e concretezza"L'appello finale è diretto: "Chiedo a tutti voi un voto di fiducia per il cambiamento e la crescita. Votate Forza Italia, scrivete Marroccoli. Assicurate ad Altamura il futuro che merita. Solo così la nostra città avrà la rappresentanza forte e autorevole di cui ha disperato bisogno. Andiamo tutti a votare!"