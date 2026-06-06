Altamura Città amica dell'autismo, un nuovo progetto

Giunge a conclusione la seconda parte del programma "Altamura Città amica dell'autismo" con cui l'Amministrazione comunale, la ASL di Bari e l'associazione Autism Friendly Altamura hanno promosso una campagna di informazione, con un corso di formazione, per sensibilizzare a una reale inclusione delle persone in condizione autistica. Un'esperienza positiva che sta facendo scuola perché anche altri Comuni, come Bari, hanno preso esempio dalla Città di Altamura.Il 10 giugno 2026, alle ore 17.00, nel salone della parrocchia Santa Maria del Carmine in via Madrid, si terrà un incontro per la consegna degli attestati ai partecipanti al secondo ciclo del corso di formazione per i diritti delle persone in condizione autistica. Inoltre verrà presentato il progetto di biblio-terapia "Ponti di parole: dai libri alla relazione ", a cura dell'associazione Link, da svolgere nell'Agorateca.Finora si sono svolti cicli di formazione per il mondo della scuola, per esercenti, per Polizia locale e operatori pubblici, con la finalità di garantire un'accoglienza adeguata alle persone con disturbo dello spettro autistico.