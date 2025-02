Città amica dell'autismo, nuovi corsi di formazione

Il Comune di Altamura, in collaborazione con "Altamura Autism Friendly", promuove corsi di formazione per la seconda edizione del progetto "Altamura Città Amica dell'Autismo". L'iniziativa mira a creare maggiore consapevolezza e inclusione delle persone nello spettro autistico nella nostra comunità.Dopo il primo corso, che ha registrato una grande partecipazione, si proseguirà con tre cicli di incontri, ciascuno pensato in maniera specifica: il primo per famiglie e assistenti ("caregiver"); il secondo per il mondo della scuola; il terzo per il mondo economico.Si comincia con gli incontri dedicati a famiglie e "caregiver". Le manifestazioni di interesse si potranno presentare entro il 19 febbraio prossimo. Le informazioni, l'avviso, il modello di domanda e il protocollo d'intesa da sottoscrivere sono disponibili sul portale istituzionale del Comune