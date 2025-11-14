Autism friendly Altamura
La città

Altamura città amica dell'autismo, terzo ciclo di incontri

Focus sul mondo del lavoro e dell'impresa

Altamura - venerdì 14 novembre 2025 17.59
A partire dal 19 novembre 2025, si terrà il terzo ciclo di incontri nell'ambito del programma "Altamura Città amica dell'autismo" dedicato in questa fase al mondo del lavoro (imprenditori, artigiani, commercianti e personale del settore pubblico). Sono previsti cinque incontri, che si terranno a cadenza settimanale ogni mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 18:30, e sono pensati per sviluppare una maggiore consapevolezza sull'inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico e neurodivergenze, e favorire ambienti più accoglienti e sensibili alle loro esigenze.

Gli incontri rappresentano un'opportunità per rafforzare una comunità inclusiva, in cui ogni persona possa partecipare con dignità e valorizzazione delle proprie potenzialità.

il programma "Altamura Città amica dell'autismo", d'intesa tra Comune, associazione Autism Friendly di Altamura e ASL Bari, mira ad una crescita culturale e sociale per rendere la comunità più sensibile nel salvaguardare e valorizzare la diversità nella vita di tutti i giorni, a scuola, nel lavoro. Si sono già tenuti i corsi di formazione rivolti alle famiglie e agli assistenti di cura ("caregiver") e al mondo della scuola, con risultati importanti nella sensibilizzazione e nella conoscenza. Altrettanto s'intende fare con il terzo ciclo di incontri che saranno dedicati al mondo del lavoro, nel quale verranno coinvolti commercianti, imprese, personale del Comune e Polizia Locale.
