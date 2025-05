Città amica dell'autismo: corsi di formazione per le imprese

Il programma "Altamura città amica dell'autismo" entra nella terza fase dei corsi di formazione che mirano a promuovere una maggiore consapevolezza e inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico nella nostra comunità. L'iniziativa si svolge sulla base di una collaborazione tra Comune, Asl e Altamura Autism Friendly.Il prossimo ciclo di incontri di formazione, che saranno cinque, è rivolto al mondo del lavoro, e nello specifico a imprenditori, artigiani e commercianti dei diversi settori merceologici, oltre al personale dipendente del Comune di Altamura. Si può aderire all'iniziativa, inviando richiesta ("manifestazione di interesse") all'indirizzo citta.amica.autismo@comune.altamura.ba.it entro le ore 12.00 del 10 giugno 2025.Lo schema di domanda e il protocollo di intesa sono pubblicati sul portale istituzionale del Comune.Si è già tenuto il primo ciclo di incontri, un corso base di primo livello articolato in sette incontri e rivolto alle famiglie ed ai "caregiver" (familiari e assistenti) delle persone con disturbo dello spettro autistico. Inoltre è ancora in corso e si avvia alla conclusione il secondo ciclo, composto da cinque incontri rivolti al mondo della scuola (dirigenti scolastici, docenti curricolari, docenti di sostegno e personale Ata). I corsi si tengono il mercoledì pomeriggio nella scuola primaria "Madre Teresa di Calcutta" in via Minniti n. 17.