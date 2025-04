Autismo: proseguono i corsi di formazione

Il programma "Altamura Città amica dell'autismo" segna un altro punto a favore di una comunità più consapevole e solidale.Mentre prosegue il ciclo di conferenze dedicate alla famiglie e ai "caregiver" (familiari e assistenti nella cura), è stato pubblicato l'avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse al secondo ciclo di incontri formativi che sarà dedicato al mondo della scuola. Nello specifico dirigenti scolastici, docenti curricolari, docenti di sostegno e personale Ata possono aderire all'iniziativa, per sottoscrivere il protocollo di intesa, secondo le modalità riportate nell'avviso stesso. Termine per le domande: entro le ore 12.00 del 24/04/2025.Ancora una volta l'Amministrazione comunale invita a partecipare attivamente a questa iniziativa che pone al centro il valore della diversità e il rispetto per ogni individuo.