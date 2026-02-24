Ad Altamura un programma di orientamento per formazione e lavoro

Il Comune di Altamura è stato ammesso al finanziamento dell'avviso pubblico della Regione "Punti Cardinali for Work – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro", nell'ambito del Programma PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità 5 "Occupazione" – Azione 5.1 "Interventi per l'occupazione". "Punti cardinali" è un programma di attività e servizi per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo dei cittadini.L'iniziativa rientra nel quadro delle misure sostenute dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), che mira a creare nuove opportunità di lavoro, potenziare la formazione professionale e promuovere reti di collaborazione tra enti locali, scuole, imprese e cittadini. Il progetto (denominato 'Altamuri-amo') prevede anche l'attivazione di sportelli territoriali di orientamento e la realizzazione di laboratori tematici per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Un passo concreto verso una comunità più dinamica, attenta al lavoro e allo sviluppo delle competenze, in linea con gli obiettivi europei di coesione e inclusione sociale."Questo risultato dimostra la capacità del Comune di attrarre risorse europee e regionali per progetti di sviluppo che investono sul capitale umano - ha dichiarato il sindaco Vitantonio Petronella -. Si intende offrire strumenti concreti a chi cerca un'occupazione o desidera migliorare le proprie competenze, in un momento in cui il lavoro rappresenta la principale leva di crescita sociale ed economica". Per l'accoglimento del progetto c'è soddisfazione anche da parte dell'assessore alle attività produttive Tommaso Lorusso e dell'assessora alle politiche sociali Angela Miglionico che hanno sottolineato l'impostazione inclusiva e hanno dichiarato: "Il progetto guarda alle persone e alle loro potenzialità. Puntiamo a costruire percorsi personalizzati di orientamento e formazione che accompagnino i cittadini – in particolare i giovani e chi vive una condizione di fragilità – verso un effettivo reinserimento nel mondo del lavoro".Punti cardinali si sviluppa con varie azioni (uno sportello informativo, laboratori tematici, job days, attività di attrazione di investimenti)