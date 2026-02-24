Punti cardinali
Punti cardinali
Scuola e Lavoro

Ad Altamura un programma di orientamento per formazione e lavoro

Il Comune ammesso al finanziamento di "Punti cardinali"

Altamura - martedì 24 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Il Comune di Altamura è stato ammesso al finanziamento dell'avviso pubblico della Regione "Punti Cardinali for Work – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro", nell'ambito del Programma PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, Priorità 5 "Occupazione" – Azione 5.1 "Interventi per l'occupazione". "Punti cardinali" è un programma di attività e servizi per l'orientamento, la formazione e l'inserimento lavorativo dei cittadini.

L'iniziativa rientra nel quadro delle misure sostenute dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), che mira a creare nuove opportunità di lavoro, potenziare la formazione professionale e promuovere reti di collaborazione tra enti locali, scuole, imprese e cittadini. Il progetto (denominato 'Altamuri-amo') prevede anche l'attivazione di sportelli territoriali di orientamento e la realizzazione di laboratori tematici per l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Un passo concreto verso una comunità più dinamica, attenta al lavoro e allo sviluppo delle competenze, in linea con gli obiettivi europei di coesione e inclusione sociale.

"Questo risultato dimostra la capacità del Comune di attrarre risorse europee e regionali per progetti di sviluppo che investono sul capitale umano - ha dichiarato il sindaco Vitantonio Petronella -. Si intende offrire strumenti concreti a chi cerca un'occupazione o desidera migliorare le proprie competenze, in un momento in cui il lavoro rappresenta la principale leva di crescita sociale ed economica". Per l'accoglimento del progetto c'è soddisfazione anche da parte dell'assessore alle attività produttive Tommaso Lorusso e dell'assessora alle politiche sociali Angela Miglionico che hanno sottolineato l'impostazione inclusiva e hanno dichiarato: "Il progetto guarda alle persone e alle loro potenzialità. Puntiamo a costruire percorsi personalizzati di orientamento e formazione che accompagnino i cittadini – in particolare i giovani e chi vive una condizione di fragilità – verso un effettivo reinserimento nel mondo del lavoro".

Punti cardinali si sviluppa con varie azioni (uno sportello informativo, laboratori tematici, job days, attività di attrazione di investimenti)
  • Corso di formazione
  • Lavoro
Altri contenuti a tema
Caso Natuzzi: il parere dei sindacati Caso Natuzzi: il parere dei sindacati Dopo l'incontro di ieri a Bari
Vertenza Natuzzi: incontro tra Regione e sindacati Economia Vertenza Natuzzi: incontro tra Regione e sindacati Sono state definite le priorità
Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici Economia Vertenza Natuzzi, giorni decisivi con i tavoli tematici In due settimane previsti vari incontri a Bari e Roma
Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce Economia Natuzzi: retromarcia sulle chiusure di Altamura e Santeramo Jesce Prossimo tavolo di confronto a Roma il 4 febbraio
Natuzzi: parte confronto per evitare licenziamenti e chiusure Natuzzi: parte confronto per evitare licenziamenti e chiusure Previsti 479 esuberi e la chiusura degli stabilimenti di Altamura e Santeramo Jesce
Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo Natuzzi: piano prevede chiusura ad Altamura e Jesce 2 Santeramo Allarme dei sindacati
Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi Sindacati contro il nuovo piano Natuzzi Le organizzazioni annunciano esuberi e la chiusura di due siti produttivi
Natuzzi: incontro importante al Ministero il 22 dicembre Lavoro Natuzzi: incontro importante al Ministero il 22 dicembre Sindacati preoccupati e pronti ad azioni forti
Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio
23 febbraio 2026 Una lite finisce con accoltellamento, un arresto per tentato omicidio
Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2
23 febbraio 2026 Volley: Altamura in vetta nella Pool salvezza di A2
Le musiche di Lavigna eseguite in concerto al Teatro Petruzzelli
23 febbraio 2026 Le musiche di Lavigna eseguite in concerto al Teatro Petruzzelli
Soccer Altamura: vittoria in rimonta
23 febbraio 2026 Soccer Altamura: vittoria in rimonta
Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta
22 febbraio 2026 Team Altamura cade in casa, Benevento in rimonta
Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB
22 febbraio 2026 Soccer Altamura: nulla da fare contro la capolista CMB
Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa
22 febbraio 2026 Sanità: si va avanti con il richiamo dei pazienti in lista di attesa
Team Altamura sfida il Benevento capolista
21 febbraio 2026 Team Altamura sfida il Benevento capolista
Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze
21 febbraio 2026 Soccer Altamura affronta la capolista con varie assenze
Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela
20 febbraio 2026 Una nuova centenaria: auguri alla signora Angela
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
20 febbraio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Pool salvezza A2: un'altra sfida casalinga
20 febbraio 2026 Pool salvezza A2: un'altra sfida casalinga
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.