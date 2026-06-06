testimoni di geova
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Religioni

La strada che porta alla felicità

Un evento di tre giorni rivela come essere davvero felici

Altamura - sabato 6 giugno 2026 09.00 Comunicato Stampa
In un periodo in cui molte persone faticano a trovare la felicità, i Testimoni di Geova rivolgono a tutti l'invito a partecipare alla serie di congressi in programma in tutto il mondo, dal tema "Felici per sempre". I Testimoni di Geova, tra le realtà non profit più grandi al mondo nell'organizzazione di congressi, torneranno anche quest'anno presso la Fiera del Levante a Bari.

L'evento, della durata di tre giorni, è a ingresso libero. I contenuti del congresso mostreranno come sia possibile trovare una felicità duratura grazie ai pratici princìpi contenuti nella Bibbia. "Chi non vorrebbe essere felice?", ha chiesto Giuseppe Carbonara, portavoce locale dei Testimoni di Geova.

"Il tema del congresso di quest'anno mostra come si può trovare la felicità e preservarla nel tempo. I presenti scopriranno che la vera gioia nasce dall'avere una speranza concreta per il futuro". Per questo appuntamento quanto mai attuale sono attese in città oltre 21.000 persone fra cui i circa 18.500 testimoni di Geova della Puglia, nel corso di tre fine-settimana, a partire dal 12 giugno.

Inoltre, nel corso dell'anno, gli stessi contenuti saranno presentati in occasione di 19 congressi internazionali. Questi eventi su larga scala si terranno in diversi paesi, dal Portogallo al Sudafrica fino alla Tailandia, richiamando migliaia di delegati da ogni parte del mondo. Il congresso "Felici per sempre" prevede, oltre a video basati sulla Bibbia e a interviste, diversi discorsi di particolare interesse.

Ecco alcuni dei temi che saranno sviluppati:
• Essere felici per sempre: è realistico?
• "Perché siete ansiosi?"
• Cosa farai con il tesoro che hai trovato?

Durante il congresso saranno presentati, uno al giorno, gli attesissimi episodi 4, 5 e 6 della serie "La buona notizia secondo Gesù". La serie, composta da 18 episodi, rappresenta in maniera accurata la vita e il ministero di Gesù Cristo ed è basata unicamente sui racconti dei Vangeli. L'episodio 1 è stato presentato al congresso del 2024 e gli episodi 2 e 3 a quello del 2025. Il programma del sabato include anche il battesimo. L'anno scorso i Testimoni di Geova hanno organizzato oltre 6.000 congressi, tra cui 19 congressi internazionali in 13 paesi.

I contenuti, basati sul tema "Pura adorazione", sono stati presentati in quasi 500 lingue e hanno registrato una partecipazione complessiva di oltre 12 milioni di persone. Per ulteriori informazioni sul congresso "Felici per sempre" e per trovare la sede più vicina, visitate jw.org > Chi siamo > Congressi. Non si fanno collette.
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