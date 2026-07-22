Scuola IV Novembre - foto di Onofrio Bruno
Scuola IV Novembre - foto di Onofrio Bruno
La città

Scuola IV Novembre: arriva il finanziamento per la sistemazione

Fondi assegnati dalla Regione su richiesta del Comune

Altamura - mercoledì 22 luglio 2026 16.46
Tre milioni e mezzo di euro. Questo è il finanziamento assegnato dalla Regione Puglia, su richiesta del Comune, per il progetto di sistemazione dell'edificio scolastico IV Novembre chiuso da dicembre del 2022 per vulnerabilità sismica.

Grazie a economie e altri fondi a disposizione, c'è stato lo scorrimento della graduatoria degli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici strategici e rilevanti (Programma regionale FESR-FSE+ 2021-2027, azione dedicata alla prevenzione dei rischi e all'adattamento ai cambiamenti climatici). Ciò ha permesso di finanziare altri progetti in Puglia, tra cui la scuola IV Novembre. Infatti la Regione ha comunicato che "ad Altamura, con 3.500.000 euro si avvia l'intervento di adeguamento sismico, restauro delle facciate, adeguamento antincendio, miglioramento della sostenibilità ambientale e conseguimento dell'agibilità della scuola "IV Novembre", uno degli edifici scolastici più rappresentativi della città".

Il Comune aveva presentato nello scorso anno una candidatura ai finanziamenti per "un intervento di ristrutturazione per adeguamento sismico, restauro delle facciate, adeguamento antincendio, acquisizione dell'agibilità e miglioramento del livello di sostenibilità ambientale". I fondi regionali, insieme al finanziamento comunale, serviranno per il progetto di sistemazione dello storico edificio.
  • Fondi
  • Scuola IV Novembre
Altri contenuti a tema
Concorso del Senato: premiate due scuole di Altamura Scuola e Lavoro Concorso del Senato: premiate due scuole di Altamura In "Vorrei una legge che..." spiccano IV Novembre e Garibaldi
PD: Governo taglia fondi ai Comuni, più di un milione euro per Altamura Politica PD: Governo taglia fondi ai Comuni, più di un milione euro per Altamura In base all'ultima manovra nazionale di bilancio
Aule nell'istituto Viti Maino per la IV Novembre, si completano i lavori Aule nell'istituto Viti Maino per la IV Novembre, si completano i lavori Con la sostituzione di porte e finestre
Scuola: ad Altamura previsti due nuovi Istituti comprensivi Scuola e Lavoro Scuola: ad Altamura previsti due nuovi Istituti comprensivi Una decisione a sorpresa nel piano di dimensionamento della Regione
Circolo IV Novembre, si riparte senza doppi turni Scuola e Lavoro Circolo IV Novembre, si riparte senza doppi turni A disposizione le aule del "Garibaldi". In attesa della soluzione definitiva
Oltre mezzo milione di euro sequestrato ad impresa altamurana Cronaca Oltre mezzo milione di euro sequestrato ad impresa altamurana SU ordine della Procura europea per contributi erogati in progetto di educazione alimentare nelle scuole
Aree e parchi archeologici, stanziati fondi per i Comuni Territorio Aree e parchi archeologici, stanziati fondi per i Comuni Per progetti di messa in sicurezza e valorizzazione
Scuola IV Novembre: il Comune ringrazia gli imprenditori per i lavori al Viti Maino Scuola IV Novembre: il Comune ringrazia gli imprenditori per i lavori al Viti Maino Conferito un encomio solenne alle 10 aziende
Spento l'incendio nella Murgia, inizia la conta dei danni
22 luglio 2026 Spento l'incendio nella Murgia, inizia la conta dei danni
Vasto incendio di bosco e pascoli ad Altamura, chiusa una strada
21 luglio 2026 Vasto incendio di bosco e pascoli ad Altamura, chiusa una strada
Puglia: trovati i fondi per la protezione civile
21 luglio 2026 Puglia: trovati i fondi per la protezione civile
Caldo: un'altra giornata da bollino rosso
21 luglio 2026 Caldo: un'altra giornata da bollino rosso
Cala il sipario sulla prima edizione di Amura
20 luglio 2026 Cala il sipario sulla prima edizione di Amura
Altamura: spenti due incendi
20 luglio 2026 Altamura: spenti due incendi
Prodotti Dop e Igp, sostegno nella promozione
19 luglio 2026 Prodotti Dop e Igp, sostegno nella promozione
Ondate di calore: una domenica da bollino rosso
18 luglio 2026 Ondate di calore: una domenica da bollino rosso
Cane cade in cisterna d’acqua, salvato da vigili del fuoco
17 luglio 2026 Cane cade in cisterna d’acqua, salvato da vigili del fuoco
Questa notte una disinfestazione in città
17 luglio 2026 Questa notte una disinfestazione in città
Regione vuole risparmiare sulla spesa dei farmaci
16 luglio 2026 Regione vuole risparmiare sulla spesa dei farmaci
Presentata rassegna estiva, 15 spettacoli fino a settembre
16 luglio 2026 Presentata rassegna estiva, 15 spettacoli fino a settembre
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.