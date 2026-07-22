Scuola IV Novembre: arriva il finanziamento per la sistemazione

Tre milioni e mezzo di euro. Questo è il finanziamento assegnato dalla Regione Puglia, su richiesta del Comune, per il progetto di sistemazione dell'edificio scolastico IV Novembre chiuso da dicembre del 2022 per vulnerabilità sismica.Grazie a economie e altri fondi a disposizione, c'è stato lo scorrimento della graduatoria degli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici strategici e rilevanti (Programma regionale FESR-FSE+ 2021-2027, azione dedicata alla prevenzione dei rischi e all'adattamento ai cambiamenti climatici). Ciò ha permesso di finanziare altri progetti in Puglia, tra cui la scuola IV Novembre. Infatti la Regione ha comunicato che "ad Altamura, con 3.500.000 euro si avvia l'intervento di adeguamento sismico, restauro delle facciate, adeguamento antincendio, miglioramento della sostenibilità ambientale e conseguimento dell'agibilità della scuola "IV Novembre", uno degli edifici scolastici più rappresentativi della città".Il Comune aveva presentato nello scorso anno una candidatura ai finanziamenti per "un intervento di ristrutturazione per adeguamento sismico, restauro delle facciate, adeguamento antincendio, acquisizione dell'agibilità e miglioramento del livello di sostenibilità ambientale". I fondi regionali, insieme al finanziamento comunale, serviranno per il progetto di sistemazione dello storico edificio.