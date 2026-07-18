Caldo - foto Ministero Salute
Caldo - foto Ministero Salute
Meteo

Ondate di calore: una domenica da bollino rosso

Raccomandazioni ai cittadini, soprattutto per persone fragili

Altamura - sabato 18 luglio 2026
Il caldo non allenta la morsa.

Per Bari il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della salute segnala per oggi bollino arancione e per domani, domenica 19 luglio, bollino rosso.

Il bollino rosso è il livello 3 di rischio, soprattutto per anziani; bambini e neonati; persone con particolari patologie o in particolari situazioni di salute. Ma in generale tutti devono fare attenzione. L'ondata di calore si verifica quando le condizioni meteorologiche ad elevato rischio persistono per 3 o più giorni consecutivi, tanto da mettere in allerta i servizi sanitari e sociali.


La Protezione civile raccomanda le regole di sicurezza, come indicate dalla campagna Proteggiamoci dal caldo del Ministero. I consigli sono quelli consueti, dettati dal buonsenso, a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi e così via.
  • Caldo
Altri contenuti a tema
Ondate di calore: domenica da bollino rosso Ondate di calore: domenica da bollino rosso Raccomandazioni ai cittadini, soprattutto per persone fragili
Ondate di calore: giornate da bollino rosso Ondate di calore: giornate da bollino rosso I consigli utili e l'vviso della Protezione civile ai medici e ai cittadini
Ondate di calore: giornate da bollino arancione Ondate di calore: giornate da bollino arancione Le consuete raccomandazioni ai cittadini, soprattutto persone fragili
Caldo: in Puglia vietato lavorare quando è alto il rischio per la salute Scuola e Lavoro Caldo: in Puglia vietato lavorare quando è alto il rischio per la salute Ordinanza del presidente Decaro
Ondate di calore: domenica da bollino arancione Cronaca Ondate di calore: domenica da bollino arancione Il bollettino del Ministero della salute
Una domenica da bollino arancione Salute Una domenica da bollino arancione Il bollettino del Ministero della salute per Bari
Caldo: vietato lavorare quando è alto il rischio per la salute Scuola e Lavoro Caldo: vietato lavorare quando è alto il rischio per la salute Ordinanza del presidente della Regione Emiliano
Giorni da bollino arancione e rosso per le ondate di calore Cronaca Giorni da bollino arancione e rosso per le ondate di calore I bollettini del Ministero della salute
Cane cade in cisterna d’acqua, salvato da vigili del fuoco
17 luglio 2026 Cane cade in cisterna d’acqua, salvato da vigili del fuoco
Questa notte una disinfestazione in città
17 luglio 2026 Questa notte una disinfestazione in città
Regione vuole risparmiare sulla spesa dei farmaci
16 luglio 2026 Regione vuole risparmiare sulla spesa dei farmaci
Presentata rassegna estiva, 15 spettacoli fino a settembre
16 luglio 2026 Presentata rassegna estiva, 15 spettacoli fino a settembre
La festa dei popoli unisce le diverse comunità presenti ad Altamura
16 luglio 2026 La festa dei popoli unisce le diverse comunità presenti ad Altamura
In Puglia 1500 alloggi popolari sono inutilizzati
15 luglio 2026 In Puglia 1500 alloggi popolari sono inutilizzati
In vigore senso unico in un tratto di via Matera
15 luglio 2026 In vigore senso unico in un tratto di via Matera
L'ex Palazzo dell'Acquedotto destinato ad attività giovanili
15 luglio 2026 L'ex Palazzo dell'Acquedotto destinato ad attività giovanili
Incendi in Puglia, protestano associazioni di protezione civile
14 luglio 2026 Incendi in Puglia, protestano associazioni di protezione civile
Mercato settimanale a Ferragosto? Anticipato al 14
14 luglio 2026 Mercato settimanale a Ferragosto? Anticipato al 14
Amici a quattro zampe: secondo dog park in via Cassano
14 luglio 2026 Amici a quattro zampe: secondo dog park in via Cassano
Bando di concorso per le case di edilizia residenziale pubblica
13 luglio 2026 Bando di concorso per le case di edilizia residenziale pubblica
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.