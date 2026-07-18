Ondate di calore: una domenica da bollino rosso

Il caldo non allenta la morsa.Per Bari il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della salute segnala per oggi bollino arancione e per domani, domenica 19 luglio, bollino rosso.Il bollino rosso è il livello 3 di rischio, soprattutto per anziani; bambini e neonati; persone con particolari patologie o in particolari situazioni di salute. Ma in generale tutti devono fare attenzione. L'ondata di calore si verifica quando le condizioni meteorologiche ad elevato rischio persistono per 3 o più giorni consecutivi, tanto da mettere in allerta i servizi sanitari e sociali.La Protezione civile raccomanda le regole di sicurezza, come indicate dalla campagna Proteggiamoci dal caldo del Ministero. I consigli sono quelli consueti, dettati dal buonsenso, a non uscire nelle ore più calde, a restare in luoghi freschi, a bere acqua per non disidratarsi e così via.