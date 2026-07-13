Bando di concorso per le case di edilizia residenziale pubblica

Il Comune di Altamura ha indetto il Bando di Concorso Generale N.1/2026 per formulare una graduatoria inerente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Altamura (salvo ulteriori riserve di alloggi previste dalla legge).Il bando è pubblicato sul portale del Comune e riporta tutti i requisiti richiesti per l'ammissione. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità digitale sulla piattaforma "Bacopa", come da indicazioni fornite dall'ente.La scadenza per presentare le istanze è il 4 settembre prossimo.Per le "riserve di alloggi", l'art. 2 riporta: "Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli artt. 12, 38 e seguenti della L.R. n. 10/2014. Sarà data, ove possibile, priorità, alle situazioni accertate inerenti donne vittima di violenza come da indicazione della Giunta Comunale (D.G.C. n. 280 del 27-12-2022)".