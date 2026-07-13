Casa e famiglie
Casa e famiglie
La città

Bando di concorso per le case di edilizia residenziale pubblica

Le domande si presentano entro il 4 settembre

Altamura - lunedì 13 luglio 2026 19.25
Il Comune di Altamura ha indetto il Bando di Concorso Generale N.1/2026 per formulare una graduatoria inerente gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Altamura (salvo ulteriori riserve di alloggi previste dalla legge).

Il bando è pubblicato sul portale del Comune e riporta tutti i requisiti richiesti per l'ammissione. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità digitale sulla piattaforma "Bacopa", come da indicazioni fornite dall'ente.

La scadenza per presentare le istanze è il 4 settembre prossimo.

Per le "riserve di alloggi", l'art. 2 riporta: "Sono fatte salve le eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli artt. 12, 38 e seguenti della L.R. n. 10/2014. Sarà data, ove possibile, priorità, alle situazioni accertate inerenti donne vittima di violenza come da indicazione della Giunta Comunale (D.G.C. n. 280 del 27-12-2022)".
  • Edilizia pubblica
  • Casa
Altri contenuti a tema
Opere pubbliche: approvato nuovo elenco prezzi Territorio Opere pubbliche: approvato nuovo elenco prezzi Regione Puglia introduce il nuovo sistema previsto dalle norme
Nuovo piano casa, un confronto per saperne di più Politica Nuovo piano casa, un confronto per saperne di più Organizzato dalla coalizione di Giovanni Moramarco
Nuovo piano casa, Comune approva i criteri per aumento volumi Territorio Nuovo piano casa, Comune approva i criteri per aumento volumi Atto di indirizzo con applicazione della legge regionale
Edilizia residenziale pubblica: cambiano le norme Politica Edilizia residenziale pubblica: cambiano le norme Modificati i requisiti e i criteri per l'assegnazione dell'alloggio sociale
Case popolari: incontro al Comune Palazzo di città Case popolari: incontro al Comune Per le manutenzioni e per le aree Erp ed Ers
Nuovo piano casa regionale: tavoli tecnici per l'applicazione Territorio Nuovo piano casa regionale: tavoli tecnici per l'applicazione Ci sono ancora difficoltà da superare
Sistema Clima: specialisti dell'efficienza energetica Pubbliredazionale Sistema Clima: specialisti dell'efficienza energetica Con l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti in modo celere e vantaggioso
Nuovo Piano casa: presentazione ad Altamura Politica Nuovo Piano casa: presentazione ad Altamura Oggi in programma un convegno tecnico sulle norme. Previsti ampliamenti di volumi
Perdite di acqua del 40% in Puglia
13 luglio 2026 Perdite di acqua del 40% in Puglia
Volley: iscrizione in A2 e altri nuovi arrivi
12 luglio 2026 Volley: iscrizione in A2 e altri nuovi arrivi
Controlli nei boschi con i carabinieri a cavallo
11 luglio 2026 Controlli nei boschi con i carabinieri a cavallo
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
10 luglio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Assalto al portavalori tra Altamura e Mellitto, sgominata la banda
10 luglio 2026 Assalto al portavalori tra Altamura e Mellitto, sgominata la banda
Stanotte trattamento di disinfestazione
10 luglio 2026 Stanotte trattamento di disinfestazione
Condanne a un anno per l'alluvione di Ginosa, morirono in 4
9 luglio 2026 Condanne a un anno per l'alluvione di Ginosa, morirono in 4
Cinema all'aperto per gli anziani
9 luglio 2026 Cinema all'aperto per gli anziani
Misure regionali a favore del terzo settore
9 luglio 2026 Misure regionali a favore del terzo settore
Incidenti stradali: eccesso di velocità tra le cause principali
8 luglio 2026 Incidenti stradali: eccesso di velocità tra le cause principali
Omicidio di un imprenditore nel 2010 e spaccio droga, arresti ad Altamura
8 luglio 2026 Omicidio di un imprenditore nel 2010 e spaccio droga, arresti ad Altamura
Piano urbanistico generale, le osservazioni del Pd
8 luglio 2026 Piano urbanistico generale, le osservazioni del Pd
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.