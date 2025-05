Nuovo piano casa, un confronto per saperne di più

"Piano casa Altamura: occasione di rigenerazioni". Questo è il tema di un convegno in programma oggi pomeriggio, alle ore 18.00, nella Sala consiliare, per iniziativa di Riformisti per Moramarco, Innoviamo, Fratelli d'Italia e Forza Italia.L'attenzione è puntata sul recente atto di indirizzo varato dall'amministrazione comunale, in attuazione della legge regionale sul cosiddetto "Nuovo piano casa", vale a dire la normativa che consente degli incentivi volumetrici, in specifiche aree urbane, per interventi di ristrutturazione edilizia.Sarà un'occasione per approfondire gli argomenti. La trafila amministrativa è ancora in atto perché la parola finale spetta al consiglio comunale.Del nuovo Piano casa, con le linee guida varate dalla giunta comunale, Altamuralife ha scritto in questa notizia: Nuovo piano casa, Comune approva i criteri per aumento volumi