Case popolari: incontro al Comune

Per le manutenzioni e per le aree Erp ed Ers

Nei giorni scorsi, al Comune, il Sindaco Petronella e il Presidente del Consiglio Lorusso hanno incontrato l'Amministratore unico dell'Arca Puglia Centrale De Nicolo e l'Onorevole Ubaldo Pagano. Il confronto è stato utile per sollecitare l'ARCA sui ritardi dei lavori di manutenzione che necessitano gli appartamenti di loro proprietà.Inoltre, l'obiettivo è arrivare a sottoscrivere un protocollo di intesa fra Comune e ARCA Puglia Centrale al fine di individuare le aree in città da destinare a ERP (Edilizia Residenziale Pubblica, le case popolari dove il canone è determinato da reddito e caratteristiche dell'alloggio) e a ERS (Edilizia Residenziale Sociale, tutte le altre tipologie di case dove il canone di locazione non è determinato dal reddito).