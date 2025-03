Dopo forte pioggia cede muro in via Matera

Durante la forte pioggia di oggi pomeriggio è avvenuto un crollo nel muro perimetrale della villetta, in via Matera, accanto alla scalinata di piazza Zanardelli. Sulla villetta sono in corso dei lavori di riqualificazione ed è stata tolta la pavimentazione.Le immagini, diventate presto virale, hanno subito destato impressione. Sono in corso accertamenti per verificare la causa del crollo e soprattutto occorre subito mettere in sicurezza i luoghi. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale e i Vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto durante la pioggia ma devono esserci anche altre ragioni per quanto avvenuto.Per consentire gli interventi di messa in sicurezza, via Matera è stata temporaneamente chiusa al traffico. Il marciapiede è stato transennato.(immagine da video ripreso da un automobilista)