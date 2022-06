Albero pericolante in piazza Zanardelli, intervento di abbattimento

Sarà abbattuto domani un cedro collocato in piazza Zanardelli, completamente secco. Da una verifica sono emersi "elementi di rischio per la pubblica incolumità". Lo ha reso noto il Comune.Nel 2019 un altro cedro fu abbattuto sempre per ragioni di sicurezza. In quest'altra caso si tratta di un albero completamente secco che era da tempo oggetto di un monitoraggio proprio per un costante controllo. In una verifica effettuata oggi dall'agronomo della ditta di manutenzione del verde, incaricato per le verifiche delle alberature, è stata riscontrata una lesione sul tronco dell'albero dalla base sino ad un'altezza di circa quattro metri. Tale lesione è ritenuta pericolosa per la stabilità dell'albero.Per questa ragione, a tutela della pubblica incolumità, l'ufficio preposto ha ritenuto necessario ed urgente l'intervento di abbattimento e la messa in sicurezza dell'area circostante l'aiuola, in considerazione dell'ubicazione in un'area sensibile e vicina a diversi edifici pubblici. L'abbattimento verrà eseguito nella giornata di domani.L'area è stata transennata per ragioni di pubblica sicurezza, con divieto di accesso alla parte delimitata."I due cedri nell'aiuola (quello già abbattuto nel 2019 e questo di cui alla notizia) saranno sostituiti con altre alberature, nell'ambito di un progetto del Comune e del Gal, per il restauro e il risanamento conservativo di piazza Zanardelli - percorso di collegamento via Matera viale Martiri", viene comunicato.