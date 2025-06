Natura: ad Altamura 8 alberi monumentali

Sono in totale 216 gli alberi monumentali in Puglia: "patriarchi verdi", testimoni di un patrimonio paesaggistico e culturale da conservare e tramandare alle generazioni future. Sono stati tutti catalogati nell'Atlante degli Alberi Monumentali di Puglia e nell'elenco ufficiale degli Alberi monumentali d'Italia.Ad Altamura gli alberi monumentali sono 8 e sono di pregio naturalistico per età, dimensioni, per forma o portamento. Altamura è il quinto Comune in Puglia per presenza di questi "patriarchi verdi". Il numero maggiore per singolo Comune è a Monte Sant'Angelo, con 25; a seguire Brindisi con 16, Martina Franca con 15, Accadia con 11, Altamura con 8. In totale sono 72 i Comuni pugliesi dove sono presenti.Ad Altamura prevalgono le quercine, ben sette. Quattro roverelle sono nella Foresta Mercadante che si trova prevalentemente in territorio di Cassano ma una porzione ricade in agro di Altamura. E proprio nella parte altamurana è presente una maestosa roverella di 18 metri di altezza e 4 di circonferenza, tanto ammirata da adulti e bambini.Molto conosciuto è il cerro del Pulo. Maestose sono anche le roverelle di Iazzo Lama Corriera e di Masseria Malerba, sulla strada comunale Barone. L'ottavo è il gelso bianco "Abbà" (nella foto; significa "padre in ebraico"), in via Madonna della Croce, di circa duecento anni. Ubicato nel giardino della villa Difonzo.