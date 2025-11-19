Roverella nella foresta Mercadante
Alla scoperta delle querce della Foresta Mercadante

Per la giornata nazionale dell'albero

Altamura - mercoledì 19 novembre 2025 10.00
Il Parco nazionale dell'Alta Murgia e la Società Botanica Italiana onlus, in occasione della giornata nazionale dell'albero, ha organizzato sabato 22 novembre 2025 alle ore 10.00, l'escursione "Trekking delle due querce" presso la Foresta di Mercadante, tra Cassano e Altamura. Il percorso da seguire prevede la partenza alle ore 10.00 dalla pizzeria "Il Tronco" (dove si potrà parcheggiare l'auto) con arrivo presso le due querce monumentali presenti nella Foresta di Mercadante, in territorio di Altamura.

La distanza da percorrere è inferiore a 4 km tra andata e ritorno. L'iniziativa è adatta a tutti. Una guida ufficiale del parco accompagnerà i partecipanti per tutta l'escursione. La partecipazione all'evento è gratuita. Vi Invitiamo a partecipare all'iniziativa in programma per riscoprire l'importanza degli alberi nella nostra vita quotidiana e contribuire alla costruzione di un futuro più verde e sostenibile per le prossime generazioni.

Ad Altamura gli alberi monumentali sono otto. Di questi "patriarchi verdi" quattro roverelle sono nella Foresta Mercadante che si trova prevalentemente in territorio di Cassano ma una porzione ricade in agro di Altamura. E proprio nella parte altamurana è presente una maestosa roverella di 18 metri di altezza e 4 di circonferenza, tanto ammirata da adulti e bambini.
