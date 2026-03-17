Verde pubblico: pronto un programma per cento nuovi alberi

Fra pochi giorni circa cento alberi verranno messi a dimora nelle aree scolastiche, nella Villa comunale e in altre vie della città. Si tratta di un progetto dell'Amministrazione comunale, attuato di concerto tra il servizio pubblica istruzione e il servizio verde e arredo urbano, soprattutto per incrementare le alberature e in alcuni casi per sostituire gli alberi secchi o quelli ritenuti un rischio per la pubblica sicurezza. Lo ha comunicato il sindaco Vitantonio Petronella con una nota sui social.Con il prossimo intervento saranno interessate varie scuole, all'interno e/o sui marciapiedi esterni (plessi Ottavio Serena, San Giovanni Bosco, Don Lorenzo Milani, Madre Teresa di Calcutta, Roncalli, Padre Pio, San Francesco, Tagliaferri, Garibaldi, Melania Calvat, via G.B. Castelli, Tommaso Fiore, Salvatore Livrieri, Collodi e asilo nido in via Gravina - via del Papavero) e altri luoghi quali: piazza Ettore Fieramosca, la Villa comunale "Vitale", via Mura Megalitiche, via Bari, via D'Acquisto, l'area della memoria degli avvocati.Nel dare questo annuncio il sindaco ha anche risposto ad alcune polemiche sugli abbattimenti di alcuni alberi, avvenuti recentemente. Polemiche che sono state definite "falsità". "Gli alberi sono sacri per noi - ha scritto il sindaco -. I recenti casi di abbattimento sono dovuti solo ed esclusivamente al parere di esperti che hanno verificato lo stato fitosanitario e hanno riportato a chiare lettere la sussistenza di un rischio. Tutti abbiamo ancora in mente la paura dello scampato pericolo per lo schianto di un grande albero in piazza Stazione. Pertanto, i rischi non vanno sottovalutati".Ha poi aggiunto che "regolarmente, nei periodi più appropriati dell'anno, si mettono a dimora giovani piante che cresceranno e daranno anche belle fioriture. Si procede quindi con i programmi dell'Amministrazione e anche con le donazioni da parte dei cittadini".