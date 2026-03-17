Alberi
Alberi
La città

Verde pubblico: pronto un programma per cento nuovi alberi

In scuole, in alcune vie e nella Villa comunale

Altamura - martedì 17 marzo 2026 21.30
Fra pochi giorni circa cento alberi verranno messi a dimora nelle aree scolastiche, nella Villa comunale e in altre vie della città. Si tratta di un progetto dell'Amministrazione comunale, attuato di concerto tra il servizio pubblica istruzione e il servizio verde e arredo urbano, soprattutto per incrementare le alberature e in alcuni casi per sostituire gli alberi secchi o quelli ritenuti un rischio per la pubblica sicurezza. Lo ha comunicato il sindaco Vitantonio Petronella con una nota sui social.

Con il prossimo intervento saranno interessate varie scuole, all'interno e/o sui marciapiedi esterni (plessi Ottavio Serena, San Giovanni Bosco, Don Lorenzo Milani, Madre Teresa di Calcutta, Roncalli, Padre Pio, San Francesco, Tagliaferri, Garibaldi, Melania Calvat, via G.B. Castelli, Tommaso Fiore, Salvatore Livrieri, Collodi e asilo nido in via Gravina - via del Papavero) e altri luoghi quali: piazza Ettore Fieramosca, la Villa comunale "Vitale", via Mura Megalitiche, via Bari, via D'Acquisto, l'area della memoria degli avvocati.

Nel dare questo annuncio il sindaco ha anche risposto ad alcune polemiche sugli abbattimenti di alcuni alberi, avvenuti recentemente. Polemiche che sono state definite "falsità". "Gli alberi sono sacri per noi - ha scritto il sindaco -. I recenti casi di abbattimento sono dovuti solo ed esclusivamente al parere di esperti che hanno verificato lo stato fitosanitario e hanno riportato a chiare lettere la sussistenza di un rischio. Tutti abbiamo ancora in mente la paura dello scampato pericolo per lo schianto di un grande albero in piazza Stazione. Pertanto, i rischi non vanno sottovalutati".

Ha poi aggiunto che "regolarmente, nei periodi più appropriati dell'anno, si mettono a dimora giovani piante che cresceranno e daranno anche belle fioriture. Si procede quindi con i programmi dell'Amministrazione e anche con le donazioni da parte dei cittadini".
  • Scuola
  • Alberi
  • Verde pubblico
  • Villa comunale
Altri contenuti a tema
Interruzione di energia elettrica, chiusura per un plesso scolastico Cronaca Interruzione di energia elettrica, chiusura per un plesso scolastico Per la scuola dell'infanzia in via Pordenone
Scuola primaria: attivate sezioni di tempo pieno Scuola e Lavoro Scuola primaria: attivate sezioni di tempo pieno Nell'istituto comprensivo Roncalli - Pacelli. Sono 40 ore settimanali, incluso il servizio mensa
Scuole primarie: premiazione del concorso sulla pace Associazioni Scuole primarie: premiazione del concorso sulla pace Iniziativa del movimento scout adulti Masci
13 Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia Atti vandalici nella villa comunale: ci sarà la denuncia Indignazione del sindaco Vitantonio Petronella
Villaggio di Natale nella villa comunale Villaggio di Natale nella villa comunale Nel centro storico prosegue il "Magico Natale"
"Scuola: con la settimana corta si riduce il diritto all'istruzione" "Scuola: con la settimana corta si riduce il diritto all'istruzione" Lettera aperta del consigliere comunale e insegnante Michele Loporcaro
Inaugurazione e riapertura della Villa comunale Inaugurazione e riapertura della Villa comunale Fissata al 13 dicembre
Alla scoperta delle querce della Foresta Mercadante Territorio Alla scoperta delle querce della Foresta Mercadante Per la giornata nazionale dell'albero
Gomorra, il teatro, Napoli: Marco D'Amore si racconta
17 marzo 2026 Gomorra, il teatro, Napoli: Marco D'Amore si racconta
Soccer in Coppa: cerimonia istituzionale
17 marzo 2026 Soccer in Coppa: cerimonia istituzionale
Carta identità elettronica: aperture straordinarie dell'anagrafe
17 marzo 2026 Carta identità elettronica: aperture straordinarie dell'anagrafe
Natuzzi: azienda e sindacati sono lontani da intesa
16 marzo 2026 Natuzzi: azienda e sindacati sono lontani da intesa
Vertenza Natuzzi: a Roma nessun accordo
16 marzo 2026 Vertenza Natuzzi: a Roma nessun accordo
Agroalimentare: contributi per partecipare a sagre e fiere
16 marzo 2026 Agroalimentare: contributi per partecipare a sagre e fiere
Soccer Altamura ferma la capolista Rutigliano
16 marzo 2026 Soccer Altamura ferma la capolista Rutigliano
Volley: A2 al sicuro, la salvezza è certa
15 marzo 2026 Volley: A2 al sicuro, la salvezza è certa
Team Altamura, fatali i minuti finali di recupero
15 marzo 2026 Team Altamura, fatali i minuti finali di recupero
Abbattimento liste di attesa: 3 pazienti su 4 richiamati per la visita
15 marzo 2026 Abbattimento liste di attesa: 3 pazienti su 4 richiamati per la visita
Team Altamura pronto alla sfida con il Catania
14 marzo 2026 Team Altamura pronto alla sfida con il Catania
Prevenzione oncologica: informarsi oggi per tutelarsi domani
14 marzo 2026 Prevenzione oncologica: informarsi oggi per tutelarsi domani
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.