Interruzione di energia elettrica, chiusura per un plesso scolastico

In alcune vie della città, nei pressi di via Santeramo, nella giornata di domani (26 febbraio 2026), è programmata un'interruzione dell'energia elettrica dalle ore 8 alle ore 16 come comunicato con avviso di Enel distribuzione.Per questa ragione, domani, con ordinanza del sindaco Vitantonio Petronella, resterà chiusa la scuola dell'infanzia del plesso in via Pordenone angolo via Amalfi (dell'Istituto comprensivo Don Milani-Padre Pio). Aperti regolarmente, invece, gli altri plessi scolastici. La chiusura della scuola dell'infanzia in via Pordenone è ritenuta necessaria perché "l'interruzione dell'energia elettrica renderebbe non idonei i locali della scuola allo svolgimento delle ordinarie attività didattiche, in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria".