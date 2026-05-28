Eventi e cultura
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
Un rotocalco settimanale sugli eventi in programma in Puglia e Basilicata dal 28 maggio al 2 giugno 2026
Altamura - giovedì 28 maggio 2026 12.00
Uno speciale tg che informa sugli eventi del territorio? Esiste e si chiama TG E20: un contenitore che porterà i lettori a conoscere una serie di iniziative tra sagre, concerti, spettacoli teatrali e manifestazioni culturali di ogni genere che si svolgono tra Puglia e Basilicata.
Un format settimanale proposto dalla testata giornalistica lifenews24.it, in collaborazione con Gravinalife, Altamuralife e Materalife condotto da due speciali ambasciatori della cultura e dello spettacolo come Vincenzo Forzati e Raffaella Iannetti.
Un appuntamento per chi vuole tenersi informato sugli eventi proposti nel territorio lucano e pugliese.
In questa puntata vi informiamo sugli eventi in programma dal 28 maggio al 2 giugno 2026.
Un format settimanale proposto dalla testata giornalistica lifenews24.it, in collaborazione con Gravinalife, Altamuralife e Materalife condotto da due speciali ambasciatori della cultura e dello spettacolo come Vincenzo Forzati e Raffaella Iannetti.
Un appuntamento per chi vuole tenersi informato sugli eventi proposti nel territorio lucano e pugliese.
In questa puntata vi informiamo sugli eventi in programma dal 28 maggio al 2 giugno 2026.