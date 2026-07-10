Stanotte trattamento di disinfestazione

Nell'ambito dei servizi di igiene pubblica, in questo mese sono previsti tre interventi di disinfestazione notturna nell'abitato e nei giardini pubblici: oggi (10 luglio), il 17 e il 24. Orari: dalle ore 23.30 e fino alle ore 5,30. Si rivolgono le consuete raccomandazioni alla cittadinanza: tenere chiuse le finestre; non esporre biancheria e generi alimentari, ecc.Inoltre si rende noto che questo mese sono in corso anche il monitoraggio e la derattizzazione sul territorio comunale.