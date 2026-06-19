Oggi intervento di disinfestazione notturna

Nell'ambito dei servizi di igiene pubblica, questa notte si terrà un intervento di disinfestazione a partire dalle ore 23.30 e fino alle ore 5,30, a partire dalle periferie e proseguendo nell'abitato e nei giardini pubblici. Si rivolgono le consuete raccomandazioni alla cittadinanza: tenere chiuse le finestre; non esporre biancheria e generi alimentari, ecc.Inoltre si rende noto che nel mese di giugno si stanno attuando il monitoraggio e la derattizzazione sul territorio comunale.