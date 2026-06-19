Disinfestazione notturna
Disinfestazione notturna
La città

Oggi intervento di disinfestazione notturna

Inoltre si sta effettuando la derattizzazione

Altamura - venerdì 19 giugno 2026
Nell'ambito dei servizi di igiene pubblica, questa notte si terrà un intervento di disinfestazione a partire dalle ore 23.30 e fino alle ore 5,30, a partire dalle periferie e proseguendo nell'abitato e nei giardini pubblici. Si rivolgono le consuete raccomandazioni alla cittadinanza: tenere chiuse le finestre; non esporre biancheria e generi alimentari, ecc.

Inoltre si rende noto che nel mese di giugno si stanno attuando il monitoraggio e la derattizzazione sul territorio comunale.
  • Disinfestazione notturna Altamura
  • Derattizzazione
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