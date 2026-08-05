Piazza Zanardelli
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La città

Riaperta la villetta in piazza Zanardelli

Conclusi i lavori del PNRR dopo circa un anno e mezzo

Altamura - mercoledì 5 agosto 2026 19.08
A conclusione dei lavori del PNRR, è stata riaperta la villetta in piazza Zanardelli. I lavori sono durati circa un anno e mezzo.

"Un luogo pubblico storico, restaurato e riqualificato, torna all'uso collettivo. In tempi brevi sarà alimentata la pubblica illuminazione", ha commentato il sindaco Vitantonio Petronella.

Sono stati realizzati una nuova pavimentazione in pietra, il restauro delle grandi aiuole centrali (con demolizione dei cordoni attuali e realizzazione di nuovi cordoni in pietra calcarea e sono stati rimossi gli archetti in ferro). Inoltre, a seguito del crollo del muro in via Matera, è stato rivisto e realizzato il sistema di regimentazione e scolo delle acque. Inoltre sono stati sistemati il muro perimetrale e le scalinate in via Matera.
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