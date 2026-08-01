Ccr: cambiano gli orari ad agosto

I due CCR - Centri comunali di raccolta saranno aperti solo di mattina nel mese di agosto. Orari: 6.00 - 12.40 dal lunedì al sabato. Non sono programmate aperture pomeridiane.La modifica degli orari è stata stabilita per le elevate temperature. In ossequio alla delibera del presidente della Regione Puglia, Teknoservice ha adottato misure organizzative a carattere preventivo e cautelativo per evitare il rischio di stress termico a danno dei lavoratori.I CCR sono in via del Serpillo (zona industriale in via Gravina) e nell'altra area artigianale nei pressi della stazione.Inoltre l'azienda Teknoservice ha comunicato che per motivi straordinari, in seguito a un guasto tecnico negli impianti di conferimento, sia ieri che oggi non è possibile depositare i rifiuti ingombranti (codice Cer 20 03 07).