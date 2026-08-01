Centro comunale di raccolta
Centro comunale di raccolta
La città

Ccr: cambiano gli orari ad agosto

Aperture solo di mattina

Altamura - sabato 1 agosto 2026
I due CCR - Centri comunali di raccolta saranno aperti solo di mattina nel mese di agosto. Orari: 6.00 - 12.40 dal lunedì al sabato. Non sono programmate aperture pomeridiane.

La modifica degli orari è stata stabilita per le elevate temperature. In ossequio alla delibera del presidente della Regione Puglia, Teknoservice ha adottato misure organizzative a carattere preventivo e cautelativo per evitare il rischio di stress termico a danno dei lavoratori.

I CCR sono in via del Serpillo (zona industriale in via Gravina) e nell'altra area artigianale nei pressi della stazione.

Inoltre l'azienda Teknoservice ha comunicato che per motivi straordinari, in seguito a un guasto tecnico negli impianti di conferimento, sia ieri che oggi non è possibile depositare i rifiuti ingombranti (codice Cer 20 03 07).
  • Rifiuti
  • Rifiuti ingombranti
Altri contenuti a tema
Giornata ecologica per raccolta piccoli oggetti elettronici Giornata ecologica per raccolta piccoli oggetti elettronici In via Londra, zona Parco San Giuliano
Sciopero nazionale, domani raccolta dei rifiuti non è garantita Sciopero nazionale, domani raccolta dei rifiuti non è garantita Sono possibili disagi
Rifiuti e reati ambientali, accordo con le forze dell'ordine Cronaca Rifiuti e reati ambientali, accordo con le forze dell'ordine Tra Regione, Carabinieri e Guardia di finanza
Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta Rifiuti: le informazioni utili sui centri comunali di raccolta Apriranno il 3 novembre. Chiuderà quello in via Ferri Rocco
Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR Palazzo di città Rifiuti: stabilita la data di apertura dei due CCR A partire dal 3 novembre
Rifiuti sulle strade provinciali, ora si fa sul serio Territorio Rifiuti sulle strade provinciali, ora si fa sul serio Approvato accordo quadro per interventi di prevenzione di abbandoni e di rimozione
Multe con fototrappole e droni per abbandono di rifiuti. E anche bonifiche Territorio Multe con fototrappole e droni per abbandono di rifiuti. E anche bonifiche Iniziato il piano straordinario della Città metropolitana
Un piano straordinario contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade Territorio Un piano straordinario contro l'abbandono dei rifiuti sulle strade Varato dalla Città metropolitana di Bari
FAL: parziale ripresa per circolazione treni
31 luglio 2026 FAL: parziale ripresa per circolazione treni
L'Altamura si presenta alla città: svelate squadra e nuove maglie per la stagione 2026/27
31 luglio 2026 L'Altamura si presenta alla città: svelate squadra e nuove maglie per la stagione 2026/27
Furti di auto in provincia di Bari, 10 arresti
31 luglio 2026 Furti di auto in provincia di Bari, 10 arresti
Inaugurato e aperto nuovo campo di basket
30 luglio 2026 Inaugurato e aperto nuovo campo di basket
L'Altamura conosce il suo destino: definiti girone e calendario di Serie C
30 luglio 2026 L'Altamura conosce il suo destino: definiti girone e calendario di Serie C
20enne altamurano morto dopo incidente in moto
30 luglio 2026 20enne altamurano morto dopo incidente in moto
Aperto l'ambulatorio per persone in difficoltà socio-economica
29 luglio 2026 Aperto l'ambulatorio per persone in difficoltà socio-economica
Un nuovo campo da basket intitolato a Luigi Ladisi
29 luglio 2026 Un nuovo campo da basket intitolato a Luigi Ladisi
Rapina a furgone portavalori su statale 96, altri arresti
28 luglio 2026 Rapina a furgone portavalori su statale 96, altri arresti
Atletica: Davide Lorusso argento a Firenze
28 luglio 2026 Atletica: Davide Lorusso argento a Firenze
In Puglia conclusa l'emergenza idrica
28 luglio 2026 In Puglia conclusa l'emergenza idrica
Viabilità esterna, stanziati due milioni di euro
27 luglio 2026 Viabilità esterna, stanziati due milioni di euro
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.