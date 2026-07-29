Luigi Ladisi
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Basket

Un nuovo campo da basket intitolato a Luigi Ladisi

Nel quartiere Trentacapilli. Oggi l'inaugurazione

Altamura - mercoledì 29 luglio 2026 9.19
Stasera, alle ore 19.45, in via Alberobello ad angolo con via Bitonto, si terrà l'inaugurazione del campo da basket "Luigi Ladisi", alla presenza delle associazioni promotrici e di quanti vorranno partecipare a un momento aperto all'intera cittadinanza. L'opera è stata realizzata interamente a cura dell'associazione "Oltre ogni limite", nata nel ricordo di Luigi, in collaborazione con "La panchina degli amici di Savino". L'Amministrazione comunale ha sostenuto l'iniziativa concedendo l'area sulla quale è stato costruito il nuovo spazio sportivo.

L'opera è stata realizzata interamente a cura dell'associazione "Oltre ogni limite Luigi Ladisi" nata nel ricordo di Luigi Ladisi in collaborazione con "La panchina degli amici di Savino". L'Amministrazione comunale ha sostenuto l'iniziativa concedendo l'area sulla quale è stato costruito il nuovo spazio sportivo. Fondamentale è stato il supporto delle aziende Cobar S.p.A, Numi Srl, Calcestruzzi 2000 srl, Effe Project srl, Domus Petra srl, che hanno condiviso il progetto, come i tecnici Ing. Maria Giuseppina Urgo, Geometra Vito Sardone, Ing. MIchele Lorusso, Geologo Domenico Manicone e Geometra Domenico Forte che hanno operato a titolo gratuito per la realizzazione del campo.

Il progetto affonda le proprie radici nella storia personale di Luigi Ladisi e nel suo rapporto con il basket, iniziato quando aveva appena sei anni nella squadra "Sport e Vita Altamura". Non soltanto allenamenti e competizioni, ma un percorso umano condiviso con un gruppo di ragazzi uniti dai valori dell'amicizia, della fiducia e della collaborazione. Una squadra cresciuta insieme fino a raggiungere importanti traguardi sportivi, vincendo diversi campionati e arrivando alla Serie C. Proprio quell'esperienza ha ispirato la nascita di un campo libero e accessibile a tutti, nel quale bambini, ragazzi e adulti possano incontrarsi, giocare e costruire nuove relazioni. La realizzazione del campo rappresenta una nuova tappa nel percorso portato avanti dall'associazione Oltre ogni limite, che ha scelto di trasformare un dolore profondo in iniziative concrete rivolte alla comunità.

Il nome di Luigi continuerà così a vivere non soltanto nel ricordo di chi lo ha conosciuto e amato, ma nei passi, nei sorrisi e nei palloni che attraverseranno il nuovo terreno di gioco. Un luogo nel quale difendere e attaccare insieme, sostenere il compagno, rialzarsi dopo una caduta e comprendere che nessun risultato si raggiunge da soli. Gli stessi valori che hanno accompagnato Luigi durante la sua esperienza sportiva e che oggi vengono consegnati alle nuove generazioni. La serata sarà un'occasione per condividere con la famiglia, gli amici, le associazioni e tutta la cittadinanza la nascita di uno spazio che appartiene idealmente a tutti. Per l'occasione saranno inoltre consegnate delle magliette commemorative ai bambini e ai ragazzi presenti, dedicate alla memoria di Luigi Ladisi, di Savino Leone e di Vito De Bartolo figure molto care alla comunità cestistica altamurana.
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