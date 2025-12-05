Progetto del campo di basket
Progetto del campo di basket
Politica

Arrivano i fondi dal Ministero dello sport per un campo da basket

In via Berna. Annuncio dell'on. Sasso

Altamura - venerdì 5 dicembre 2025 09.57 Comunicato Stampa
Firmata la convenzione tra il Ministero dello Sport e il Comune di Altamura che di fatto sblocca il finanziamento di 150.000 euro ottenuto grazie ad un emendamento presentato nella scorsa legge di bilancio dall'onorevole Rossano Sasso. Lo ha reso noto lo stesso deputato della Lega.

Il finanziamento consentirà all'amministrazione comunale di poter realizzare un progetto del Comune che prevede un'area verde attrezzata con un campo da basket in via Berna. "Adesso tocca al Comune di Altamura - dichiara l'on. Rossano Sasso - darsi da fare e realizzare al più presto quest'area verde attrezzata e questo campo da basket, sono felice di aver contribuito per l'ennesima volta con un finanziamento governativo per la città di Altamura. Pur non facendo parte della maggioranza che sostiene il sindaco Petronella, sono lieto di contribuire come sempre, senza badare ai colori politici, al bene della comunità altamurana".
Rossa Sasso - Emendamento legge
  • Comune di Altamura
  • Rossano Sasso
  • Basket
