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Giornata pre-festiva, chiusi uffici comunali e molte scuole

Per il ponte del 2 giugno

Altamura - lunedì 1 giugno 2026 09.00
Giornata pre-festiva del 2 giugno. Oggi molte scuole sono chiuse per il "ponte", come recupero di uno dei giorni che sono stati anticipati rispetto all'inizio dell'anno scolastico.

Oggi sono chiusi anche gli uffici comunali, per effetto del decreto comunale che prevedeva le chiusure il 4 maggio e che la prevede anche oggi. Sono garantiti i servizi essenziali, in particolare i servizi demografici, la polizia locale e la protezione civile. Molte pratiche, inoltre, possono essere presentate per Pec o con lo sportello telematico disponibile sul sito del Comune.
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