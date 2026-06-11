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Bonus scolastico per famiglie a basso reddito

Per l'acquisto di cancelleria. Le domande si presentano on line

Altamura - giovedì 11 giugno 2026
Il Comune di Altamura intende dare un sostegno alle famiglie a basso reddito con figli minori in età scolare frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di I grado. Verrà assegnato un bonus scolastico di circa 50 euro per l'acquisto di materiale di corredo scolastico spendibile presso tutti gli esercizi commerciali che si accrediteranno con il Comune di Altamura.

L'accesso al beneficio è garantito agli alunni frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Altamura che all'atto della presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:
  • frequenza alle Scuole primarie o Secondarie di I grado del Comune di Altamura;
  • ISEE, in corso di validità non superiore a € 14.000,00;
La procedura di inserimento on-line delle domande, sarà attiva a partire dalle ore 12:00 del 15 Giugno 2026 e sino alle 12:00 del 15 Luglio 2026. La domanda si presenta sulla piattaforma https://www.sysap.com/bonuscolastico. La domanda si può presentare per ogni figlio minorenne.

Il buono sarà spendibile dal 24 Agosto al 10 Ottobre 2026.
  • Scuola
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