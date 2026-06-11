Palazzo di città
Bonus scolastico per famiglie a basso reddito
Per l'acquisto di cancelleria. Le domande si presentano on line
Altamura - giovedì 11 giugno 2026
Il Comune di Altamura intende dare un sostegno alle famiglie a basso reddito con figli minori in età scolare frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di I grado. Verrà assegnato un bonus scolastico di circa 50 euro per l'acquisto di materiale di corredo scolastico spendibile presso tutti gli esercizi commerciali che si accrediteranno con il Comune di Altamura.
L'accesso al beneficio è garantito agli alunni frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Altamura che all'atto della presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:
Il buono sarà spendibile dal 24 Agosto al 10 Ottobre 2026.
L'accesso al beneficio è garantito agli alunni frequentanti le Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Altamura che all'atto della presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:
- frequenza alle Scuole primarie o Secondarie di I grado del Comune di Altamura;
- ISEE, in corso di validità non superiore a € 14.000,00;
Il buono sarà spendibile dal 24 Agosto al 10 Ottobre 2026.