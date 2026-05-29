Donazione di organi, i premiati del concorso dell'Aido

Ieri, presso la Sala 'A.Giorgio' dell'Abmc, si è conclusa la 5^ edizione del Concorso scolastico dell'Aido (associazione italiana dei donatori di organi) dal titolo "Lezioni di…VITA". Premiati gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: IP 'Denora-Lorusso', Liceo 'Federico II di Svevia', Liceo 'Cagnazzi', ITT 'Nervi-Galilei' e ITES 'FM Genco'.Il Gruppo AIDO di Altamura ha avviato da tempo con le scuole secondarie di 2° grado un progetto incentrato sulla formazione e sulla corretta informazione riguardante la Donazione ed il Trapianto di Organi. L'evento ha visto la presenza di Irene Scalera, Dirigente Medico U.O. Chirurgia Epatobiliare e Centro Trapianti di Fegato del Policlinico di Bari, e Mimmo Gaudio, Dirigente all'Ospedale della Murgia di Anestesia e Rianimazione e Coordinatore del Presidio per i trapianti. E' intervenuta la Vice Sindaca Angela Miglionico che ha portato il saluto dell'Amministrazione Comunale.Il presidente Nicola Disabato ha fornito alcune informazioni sull'andamento dellerilasciate presso il nostro Ufficio Anagrafe, in sede di richiesta/rinnovo della carta di identità. Al 26.5.26 si registra il il 66,1% di consensi e il 33,9% di opposizioni, ma il trend di questo ultimo dato è purtroppo in sensibile crescita (oltre il 50%). "Siamo consapevoli che occorre moltiplicare le iniziative di contrasto a questa crescita delle opposizioni e l'evento organizzato con il contributo delle Scuole, va nella direzione di dare continuità all'opera di promozione della cultura della donazione", ha detto Disabato.In Puglia sono stati effettuati nel 2025 ben 296 trapianti (in Italia n. 4.697) in crescita rispetto al 2024. Sempre nella nostra regione presso il Policlinico di Bari è stato realizzato il record italiano di trapianti di cuore, ben 108, che lo confermano quale polo di eccellenza europea. A queste strutture sanitarie e alle famiglie dei donatori l'Aido rivolge un grande e caloroso ringraziamento. Meritano di essere ricordate le donazioni avvenute negli ultimi anni presso l'ospedale 'Perinei', che hanno permesso a diversi pazienti in lista di attesa, di beneficiare del più semplice dei diritti: la VITA.Le giovani generazioni hanno un ruolo determinante nella nostra società, essi sono i cittadini del domani ed a loro deve essere consegnato il messaggio del DONO gratuito, e della solidarietà verso coloro che sono i più deboli, mortificati dalle malattie ed in attesa di un organo (ben 8.000 pazienti in Italia). Diversi i messaggi contenuti negli elaborati presentati ed inneggianti il gesto del Dono, la Generosità, la Speranza e la Solidarietà.Spesso non è il rifiuto consapevole a frenare il consenso alla donazione di organi, ma l'indifferenza, il silenzio e la mancanza di informazione. Quando non si riflette su questo tema o non se ne parla in famiglia, nel momento decisivo prevalgono l'incertezza e la paura. L'indifferenza rischia così di spegnere una possibilità di vita per chi è in attesa di trapianto. Conoscere il valore di questo gesto aiuta a superare diffidenze e timori e fa comprendere che donare significa trasformare una perdita in speranza per altri. Il Dono raccontato dagli studenti partecipanti a questa 5^ edizione e anche alle precedenti sprona a mettere coraggio nei momenti difficili, ad avere più fiducia e consapevolezza nell'importanza della cultura della solidarietà e del DONO. Educare i giovani alla solidarietà è fondamentale per il progresso della nostra società, perché recupera alla vita la dignità che handicap e malattie spesso le sottraggono. L'iniziativa ha coinvolto circa cento studenti, oltre a docenti e dirigenti, a cui va il caloroso ringraziamento del Gruppo AIDO di Altamura.Le sezioni previste dal Bando sono state:-Racconto Breve/Poesia, / Cinema Breve/Spot Pubblicitario, Locandine/ Fotografia /Grafica, Elaborati Creativi.Una Commissione di valutazione costituita da tre componenti, ha rilevato in primo luogo la rispondenza degli elaborati al tema proposto per poi giungere a selezionare le opere da premiare. Questi i criteri adottati: Creatività e Originalità. L'evento ha visto quale moderatrice Agnese Capurso. La serata è stata allietata da intermezzi musicali a cura di Rossana Clemente, voce e canto, accompagnata dal maestro di chitarra Michele Santarcangelo. La cantante Rossana ha voluto dedicare un tributo al padre scomparso diversi anni fa e donatore, eseguendo un brano scritto dal padre stesso. La fase più intensa della serata dal punto di vista emotivo, è avvenuta con il racconto delle testimonianze delle famiglie dei Donatori. I presenti hanno più volte sostenuto ed incoraggiato con applausi i momenti delicati e di tensione, raccontati dai nostri ospiti.Questo l'Calemma Cristina, Conca Irene, Manicone Elena, Minervini Giorgia, Petronella Cecilia, Aniaj Iris, Barone Federica, Castellano Emanuela, Castriotta Angelica, Cirrottola Miriam, Conte Miriam, Disanto Marialaura, Dileo Sofia, Facendola Pasqua, Labarile Floriana, Laterza Luana, Maiullari Maria, Popolizio Domenica, Rubino Asia, Sardone Evita, Simone Antonia, Forte Lucia, Moramarco Giada, Caputo Desirè, Tortorelli Antonella, Maiullari Antonella Pia, Carlucci Maria Cristina, Daka Samanda, Lunare Donatella, Sardone Rossella, Artellis Serena, Palermo Paola, Magliocco Annamaria, Sinisi Michele, Clemente Giada, Patella Michele, Brana' Anna, Cutecchia Rosalba, Cappiello Raffaello, Lorusso Nicola, Loviglio Giovanni, Lorè Gianpaolo, Spinelli Federica, Dininno Alessia, Loporcaro Evita, Petruzzelli Vittoria, Locapo Maria Teresa.Agli studenti premiati sono stati assegnati abbonamenti e biglietti emessi dal MultiCinema Teatro Mangiatordi.